4 مشاكل تهدد طموح إنجلترا في يورو 2024
حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا صعبًا على نظيره السلوفاكي في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بهدفين مقابل هدف وحيد.
جاء الهدف بعدما تقدمت سلوفاكيا حتى اللحظات الأخيرة من الوقت الرسمي وسجل جود بيلينغهام التعديل في اللحظات الأخيرة، قبل أن يحرز هاري كين هدف الفوز مع بداية الوقت الإضافي.
تحقيق الفوز بذلك الشكل يهدد مستقبل المنتخب الإنجليزي في البطولة، التي يسعى الإنجليز للعودة من خلالها إلى منصات التتويج.
لكن ما سبب ظهور المنتخب الإنجليزي بتلك الصورة الباهتة؟ وكيف يمكن لتلك المشاكل أن تهدد استمرار الفريق في البطولة؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير التالي:
غياب الفرص
كان واضحًا منذ بداية المباراة أن هناك ندرة واضحة في صناعة الفرص بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، الذي لم يكن في أفضل أحواله.
عانى نجوم إنجلترا من أجل الوصول إلى مرمى سلوفاكيا بشكل واضح؛ إذ كان هناك مشاكل تخص صناعة الفرص.
أدى ذلك بشكل مباشر إلى تأخر الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي حتى اللحظة الأخيرة من عمر اللقاء.
غياب ترينت ألكسندر أرنولد
كان هناك الكثير من الغموض فيما يتعلق بمركز الظهير في المنتخب الإنجليزي، مع بقاء لاعب مثل ترينت ألكسندر أرنولد على مقاعد البدلاء.
يستطيع الجميع أن يشاهد مدى جودة أرنولد خلال الموسم مع ليفربول، لذلك فاستمراره على مقاعد البدلاء هو جريمة على حد تعبير غاري نيفيل في تحليله للمباراة.
أكد نيفيل أن غياب الثنائي أرنولد وبالمر عن التشكيلة الأساسية هو السبب الأساسي في الأداء الهزيل للمنتخب الإنجليزي في مواجهة سلوفاكيا.
فشل الثلاثي ساكا وبالمر وفودين
لم يقدم الثلاثي ساكا وبالمر وفودين المأمول منهم، حتى الآن، في البطولة والسبب الأساسي هو الاعتماد عليهم في مراكز غير مراكزهم.
لعب غاريث ساوثغيت، المدير الفني لإنجلترا، بطريقة 4-3-3 والمشتق الدفاعي الخاص بها 4-2-3-1 يتسبب في تحجيم ساكا وبالمر وفودين، ولا يترك لهم المساحة الإبداعية التي يحبون الحصول عليها، وهذا يعيدنا إلى نقطة قلة الفرص المصنوعة من جديد.
حصار هاري كين
تعرض نجم بايرن ميونخ صاحب الـ44 هدفًا في الموسم الماضي إلى عملية حصار صعبة للغاية من قبل دفاعات منتخب سلوفاكيا.
كان كين معزولًا معظم أوقات المباراة، ولم ينجح في الحصول على الكثير من الفرص بسبب الرقابة اللصيقة، التي لم ينجح ساوثغيت في تخفيفها عنه سواء بتحركات الزملاء أو تحركات كين نفسه.
في نهاية المطاف جاء الهدف الوحيد الذي سجله كين من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء، في وقت ارتبكت فيه دفاعات الخصوم، ولا فضل لساوثغيت في ذلك.
الخلاصة
حققت إنجلترا الفوز لكن بالكثير من الأخطاء والمشاكل التكتيكية، لذلك لا يمكن أن يكون هناك الكثير من التفاؤل بشأن مستقبل ذلك الفريق في يورو 2024.
سيكون على غاريث ساوثغيت القيام بالكثير من العمل وحل العديد من المشاكل، قبل مواجهة سويسرا التي تختلف جملة وتفصيلًا عن سلوفاكيا، ولن تترك تقدمها يضيع منها مثلما فعلت ضد إيطاليا في دور الـ16.