4 مشاكل تهدد طموح إنجلترا في يورو 2024

حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا صعبًا على نظيره السلوفاكي في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بهدفين مقابل هدف وحيد.

جاء الهدف بعدما تقدمت سلوفاكيا حتى اللحظات الأخيرة من الوقت الرسمي وسجل جود بيلينغهام التعديل في اللحظات الأخيرة، قبل أن يحرز هاري كين هدف الفوز مع بداية الوقت الإضافي.

تحقيق الفوز بذلك الشكل يهدد مستقبل المنتخب الإنجليزي في البطولة، التي يسعى الإنجليز للعودة من خلالها إلى منصات التتويج.

لكن ما سبب ظهور المنتخب الإنجليزي بتلك الصورة الباهتة؟ وكيف يمكن لتلك المشاكل أن تهدد استمرار الفريق في البطولة؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير التالي: