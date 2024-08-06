أدلى مسؤولو نادي مودرن سبورت بأول تعليق رسمي على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإحالة ملف وفاة اللاعب الراحل أحمد رفعت، وما صاحبها من ملابسات، إلى القضاء.

وقال وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، إن قرار الرئيس المصري أثلج صدور الجميع بفرض العدالة في واقعة شغلت الرأي العام.

وأضاف:" تراجعت عن الاستقالة بعد قرار الرئيس السيسي؛ لأن هناك قانونا وكل شخص سيحصل على حقه بالعدل، وواثقون في القضاء المصري لفرض العدالة الناجزة".

وواصل:" تعلمت من أخطائي في الحديث في الموضوع من دون وضع يدي بشكل كامل على جميع الأوراق والمستندات بالملف، لم أكن حاضراً في ذلك الوقت غير بمنصب شرفي".

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي السابق ضم أعضاء محترمين مثل أحمد شوبير والنائب أحمد عبد الجواد ورجال الأعمال أحمد أبو هشيمة ووائل إسماعيل وشريف الجبالي وأيمن منصور.

وتابع:" لكن لم يكن لنا أي علاقة بالإدارة حتى شهر سبتمبر 2023، وكنا نعمل فقط كمجلس شرفي؛ لأن شركة الكرة برئاسة النائب أحمد دياب كانت المسؤولة عن الأمور كلها".

وصاحب وفاة أحمد رفعت جدل واسع بعد تصريحات شقيقه بشأن دور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في معاناة شقيقه قبل وفاته.

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وسقط رفعت أرضًا بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ في مباراة مودرن سبورت ضد الاتحاد على ستاد الإسكندرية يوم 11 مارس الماضي، وخضع للعلاج قبل أن يظهر في حوار تلفزيوني يؤكد تعرضه لضغوط كبيرة من شخص مسؤول عن إدارة الكرة المصرية.

وفارق رفعت الحياة مطلع يوليو الماضي متأثرًا بمشاكل في القلب، وهو ما جعل المتابعين يفتحون ملف وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي برامج تلفزيونية.

وواجه اللاعب اتهامات التهرب من الخدمة العسكرية بعد سفره إلى الإمارات من دون إذن الجهات المعنية لخوض تجربة الإعارة لنادي الوحدة.