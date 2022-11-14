مدرب منتخب الإمارات يطالب لاعبيه بعدم لمس ميسي "حتى لا يُحرم من دخول الأرجنتين"

أكد رودولفو أروابارينا المدير الفني للمنتخب الإماراتي أنه شدد على لاعبي "الأبيض" بعدم لمس النجم ليونيل ميسي خلال مباراة الفريقين الودية يوم الأربعاء المقبل، لأنه في حال حدوث ذلك قد لا يسمح له بدخول بلاده التي تستعد لخوض غمار كأس العالم الأسبوع المقبل في قطر.

وتلتقي الإمارات وديا مع الأرجنتين بقيادة ميسي في مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل في ختام استعدادات أبطال العالم مرتين لخوض المونديال الذي ينطلق يوم الأحد المقبل.

وقال أروابارينا في مقابلة مع صحيفة " lanacion" الأرجنتينية إنه تحدث مع لاعبيه بشأن الحرص على عدم لمس ميسي وإصابته قبل أيام من انطلاق المونديال.

وأضاف: "تحدثنا قليلا مع اللاعبين بشأن ميسي، فنحن نعرف ميسي وما يمثله للعالم كله. لذلك قلت للاعبين: "احرصوا على عدم لمسه، لأنني حينها لا أستطيع دخول الأرجنتين، لا شك أن جميع اللاعبين سيحرصون على الحصول على قميص ميسي عقب المباراة ، لكني أتمنى تقديم مباراة جيدة وأن تكون المباراة استعدادا قويا للفريقين".

وانضم ميسي إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني في أبوظبي وسيشارك أمام الإمارات العربية المتحدة قبل بدء مشوار البطولة أمام المملكة العربية السعوية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وفي نظر الكثيرين في الأرجنتين، يحتل ميسي المرتبة الثانية بعد الراحل دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد المنتخب إلى لقب كأس العالم 1986. لكن هذا يمكن أن يتغير بسهولة إذا ألهم ميسي المنتخب، المرشح للفوز باللقب بالفعل، إلى اللقب في قطر.

ولم يحقق مارادونا ما حققه ميسي في مسيرته مع الأندية، لكن اللقب في المكسيك 1986 منحه الخلود ومكانا في تاريخ هذا البلد المجنون بحب اللعبة.

وغالبا ما يوصف ميسي بأنه مارادونا متجسدا، لكن أقرب ما وصل إليه في كأس العالم هو النهائي عندما خسر أمام ألمانيا في 2014 بهدف ماريو غوتسه.

ولم يخسر فريق المدير الفني ليونيل سكالوني في آخر 35 مباراة، وسجل ميسي 14 هدفا للأرجنتين منذ حصد لقب كوبا أمريكا 2021 بما في ذلك جميع الأهداف الخمسة في الفوز على إستونيا، ليرفع رصيده مع المنتخب إلى 90 هدفا قبل مشاركته الأخيرة في كأس العالم.