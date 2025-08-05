نجم المغرب: لو كنت مكان لامين يامال لن ألعب لمنتخب إسبانيا

أطلق آدم أزنو، نجم منتخب المغرب، تصريحاً نارياً بشأن صديقه لامين يامال نجم برشلونة الإسباني.

وانضم أزنو، مؤخراً، إلى إيفرتون الإنجليزي قادماً من بايرن ميونخ الألماني في الانتقالات الصيفية الجارية.

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ويرتبط أزنو بعلاقة صداقة مع لامين يامال منذ سنوات، بخلاف أن يامال ينحدر من أصول مغربية.

ونشأ الثنائي في أكاديمية لاماسيا في برشلونة، ولكن اللاعبين اتجها إلى مسارات مختلفة.

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وقال أزنو في تصريحات صحفية إن خياراتهما الدولية قد اتجهت في مسارين مختلفين بعدما اختار يامال تمثيل إسبانيا، كما اتخذ أزنو قراره بحسب قلبه، وانضم إلى المنتخب المغربي.

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وأضاف:" لم أضغط عليه لأنني كنت أعلم أنه سيلعب لإسبانيا، وقلت له إنني سأسمع نداء قلبي.. وأحترم قراره".

وتابع: "لو كنت مكانه، مع أفكاري وطريقة تفكيري الخاصة، لفضلت اختيار المغرب دون تردد".

وشكّل هذا القرار صراعًا عائليًا معقدًا؛ حيث كان والد يمال وعمّه يميلان إلى اختياره للمنتخب المغربي، في حين لعبت والدته دورًا محوريًا في توجيهه نحو تمثيل إسبانيا بحسب تقارير صحفية.