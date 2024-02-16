أرتيتا: آرسنال تعلم "هذا الدرس" من تجربة الموسم الماضي

وظل الفريق المنتمي لشمال لندن في صدارة الترتيب طوال نحو 250 يوما قبل أن تتعثر مسيرته في الصراع على اللقب في الموسم الماضي عندما تجاوزه فريق المدرب بيب غوارديولا مانشستر سيتي.

وفي الموسم الحالي ينافس آرسنال على اللقب ويحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 52 نقطة من 24 مباراة وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر لكنه يتساوى في الرصيد مع سيتي البطل صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أقل.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مباراة فريقه خارج ملعبه مع بيرنلي، غدا السبت: "الدرس الذي تعلمناه أن نلعب الجزء الأهم من الموسم، وعلينا الحفاظ على كامل تركيزنا".

وأوضح: "كل مباراة سيكون لها تأثير كبير فيما نود إنجازه".