النصر يصدم الاتحاد السعودي في صفقة "العمري"

وجه نادي النصر السعودي صدمة قوية لإدارة الاتحاد بشأن المفاوضات الدائرة لانتقال عبد الإله العمري بصفة نهائية إلى صفوف النمور بعد نهاية الإعارة بانتهاء الموسم الحالي.

وانتقل العمري صاحب الـ 28 عاماً إلى الاتحاد على سبيل الإعارة في الموسم الحالي قادمًا من نادي النصر.

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وشارك المدافع الدولي السعودي خلال 19 مباراة مع الاتحاد بواقع 1235 دقيقة، وصنع هدفاً بجانب ظهوره بمستويات رائعة في الموسم الحالي.

ويرتبط عبد الإله العمري بعقد مع نادي النصر حتى صيف 2028، ومن المقرر أن يعود إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن رغبة نادي الاتحاد في الحصول على خدمات العمري نهائياً.

وأشارت إلى أن النصر يرغب في الحصول على مبلغ 60 مليون ريال سعودي للموافقة على رحيل لاعبه نهائياً إلى نادي الاتحاد في الموسم الجديد.

ويبدو هذا المبلغ الضخم عقبة أمام طريق انتقال العمري نهائياً إلى الاتحاد بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان العمري قد ساهم في تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن للمحترفين في الموسم الحالي.