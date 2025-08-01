الترجي التونسي ينقضّ على أسطورة صن داونز الجنوب إفريقي

اقترب الترجي التونسي من التوقيع على صفقة كبرى في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن توصل لاتفاق مبدئي مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي لضم المهاجم الناميبي بيتر شالوليلي.

وأفاد موقع "إي ديسكي تايمز" المتخصص (iDiski Times) أن الترجي تقدم بعرض مهام إلى صن داونز بشأن انتقال المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا، مضيفًا أن الاعب غادر معسكر فريقه التدريبي صباح اليوم الجمعة استعدادًا للوصول إلى تونس للجلوس مع مسؤولي الترجي في آخر جولة من المفاوضات قبل التوقيع الرسمي.

ويسعى الترجي، بطل الدوري والكأس في تونس للموسم الماضي، إلى تعويض الرحيل المرتقب لمهاجمه البرازيلي رودريغو رودريغيز، وإمكانية خروج الجنوب إفريقي إلياس موكوينا قبل بداية الموسم الجديد.

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وتابع موقع "إيديسكي تايمز قوله: "سيصبح شالوليلي ثاني لاعب من دوري المحترفين الجنوب إفريقي ينضم إلى الترجي، بعد إلياس موكوينا، الذي أكمل انتقاله من سيخوخون يونايتد في بداية موسم 2024/2025.

ويملك بيتر شالوليلي إمكانات كروية هائلة أظهرها بشكل كبير منذ انضمامه إلى صن داونز عام 2020، قادمًا من هايلاند بارك الجنوب إفريقي.

وسجل النجم الدولي الناميبي مع صن داونز 16 هدفًا في 120 مباراة خلال مسيرته في صن داونز ليصبح واحدًا من أساطير النادي بالفعل.

وينتظر الترجي التونسي في الوقت ذاته سير المفاوضات مع مهاجمه البرازيلي رودريغو رودريغيز للتعاقد مع شالوليلي وقيده في قائمة الفريق الرسمية في الدوري المحلي باعتبار أن عدد الأجانب المسموح بتسجيلهم لا يتعدى 6 لاعبين (فوق 21 عامًا).

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ويشار إلى أن بيتر شالوليلي لا يزال مرتبطًا بعقد مع نادي ماميلودي صنداونز حتى يونيو 2026، وأن إمكانية التحاقه بالترجي قد تشمل حصول الفريق الجنوب إفريقي على مبلغ مالي مع ضم أحد لاعبي الفريق التونسي، وهو على الأرجح إلياس موكوينا.

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وأحرز بيتر شالوليلي لقب الدوري الجنوب إفريقي في 4 مناسبات وبلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025 كما أحرز لقب السوبر ليغ الإفريقي (2023).