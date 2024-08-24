توصل نادي النصر السعودي لاتفاق نهائي لضم ويسلي جاسوفا لاعب فريق كورينثيانز البرازيلي قبل غلق الانتقالات الجارية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن توصل إدارة نادي النصر مع الفريق البرازيلي لاتفاق حول انضمام اللاعب لمدة 4 مواسم قادمة.

وأشارت إلى أن الصفقة تتكلف 20 مليون دولار بجانب حوافز إضافية لانضمام لاعب الفريق البرازيلي إلى نادي النصر.

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ويبلغ ويسلي جاسوفا 19 عامًا، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن بجانب أداء دور صانع اللعب في بعض الأوقات.

وشارك جاسوفا خلال 84 مباراة، وسجل 7 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال مشواره مع فريقه البرازيلي.

وتعاقد نادي النصر مع صفقتين لتدعيم صفوفه حتى الآن بضم حارس المرمى البرازيلي بينتو بجانب سالم النجدي لاعب الفتح.

ويسعى النصر لتدعيم الجانب الهجومي خاصة في ظل البداية الباهتة لموسمه المحلي بخسارة لقب كأس السوبر السعودي على يد الهلال بنتيجة 1-4 في مدينة أبها.

وتعادل النصر أيضًا في مستهل مشواره ببطولة الدوري السعودي على ملعبه أمام الرائد بهدف لكل منهما.

وتسببت خسارة كأس السوبر السعودي في استقالة إبراهيم المهيدب من رئاسة نادي النصر بعد أقل من 3 شهور على انتخابه في منصبه.