مولي كودري تسجل رقما قياسيا بريطانيا في القفز بالزانة

وقبل ذلك ضمنت كودري الفوز بالمنافسة بعد تسجيل 4.61 متر لكنها لم توقف محاولاتها للتحسن رغم الأجواء الماطرة، ونجحت في تسجيل سابع أفضل رقم نسائي على مر العصور.

واحتلت الفرنسية ماري-جولي بونان المركز الثاني مسجلة 4.51 متر.

وقالت كودري إنها تطمح للفوز بأول ميدالية أولمبية في مسيرتها في باريس، بعد تتويجها في بطولة العالم داخل القاعات في غلاسغو الإسكتلندية في مارس.

وكانت كودري سجلت 4.73 متر لتفوز بالميدالية البرونزية في البطولة الأوروبية لألعاب القوى في روما في وقت سابق من يونيو الجاري، بينما كان أفضل أرقامها قبل ذلك 4.86 متر الذي سجلته في فبراير الماضي في روين بفرنسا.