فرناندو سانتوس: تعليقات رونالدو لا تشتت تركيز منتخب البرتغال

قال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال إن المقابلة المثيرة التي أجراها كريستيانو رونالدو لم تشتت انتباه لاعبي الفريق الذي يستعد لمواجهة نيجيريا في لشبونة، غدًا الخميس، في مباراته الودية الأخيرة قبل خوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وبسؤاله عما إذا كانت تعليقات رونالدو عن ناديه مانشستر يونايتد أثرت على استعدادات الفريق لكأس العالم، قال سانتوس إن ما حدث لنجم الفريق لا علاقة له بالمنتخب.