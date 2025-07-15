سنوات من الصراع.. أسطورة الأهلي يجدد أكبر صدام بين مرتضى منصور وشوبير

تجدد الصدام بين الإعلامي أحمد شوبير، ورئيس الزمالك الأسبق مرتضى منصور، ولكنه أخذ الآن منعطفًا جديدًا بعد تدخّل نجم الأهلي السابق محمد عمارة.

ونشر شوبير عبر برنامجه "حارس الأهلي" رسالة مُرسلَة إليه عبر واتساب من محمد عمارة بعد حلقة الأمس، تضمنت تهديدًا وصفه شوبير بأنه "بلاش أنا" مع تهديد ضمني "أنت عارف أنني مش باقي على حاجة ومش بقبض من حد".

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واختتم عمارة بالقول: "هجيب مرتضى منصور يدافع عني، متقلقش".

وأذاع شوبير تلك المحادثة على الهواء وقرأ النص حرفيًّا، مؤكدًا أنه سيُقدّم بلاغًا للنائب العام ضد عمارة بناءً على هذه الرسالة وأن بينهما القانون.

من جهته، أعلن محمد عمارة تقديم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام، متهمًا شوبير بمحاولة تكميم صوته وتشويه شخصيته أمام الجماهير، ومبرّرًا دعوته بالحقيقة والنصيحة للأهلي

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عودة صراع "مرتضى- شوبير"

أعادت هذه الأزمة إلى الأذهان الصراع الطويل بين شوبير ومنصور، منذ بداية الألفية وتحديدًا بعد عام 2005، والذي فاز به مرتضى برئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى.

واتهم مرتضى منصور أحمد شوبير أكثر من مرة بالتحيز ضد الزمالك في تعليقاته الإعلامية، واتهمه بتشويه صورة الزمالك وإدارة النادي.

تبادل الاثنان الاتهامات عبر منصات التواصل والبرامج، حيث كان منصور ينشر منشورات تهاجم شوبير، بينما كان الأخير يرد بتعليقات لاذعة.

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رد أحمد شوبير على منصور في بضع مقابلات، واصفًا إدارته للزمالك بـ"الفوضوية"، وانتقد أسلوبه في التعامل مع اللاعبين والإعلام.

والآن سيتجدد الصراع بين مرتضى منصور وأحمد شوبير، لكن عندما يكون الأول محاميًا عن محمد عمارة أسطورة الأهلي الأسبق.