رقم "لم يحدث من قبل" ينتظر محمد صلاح أمام بورنموث

يخوض ليفربول مواجهة مرتقبة مساء اليوم الجمعة ضد بورنموث في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي على ملعب "آنفيلد".

ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقب البريميرليغ بعد أيام قليلة من خسارته لقب الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس يوم الأحد الماضي بضربات الترجيح.

وسيكون المصري محمد صلاح نجم ليفربول على موعد رقم تاريخي لم يحدث من قبل حال هز شباك بورنموث.

وسيكون صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف في الجولة الأولى من عمر البريميرليغ.

وأحرز صلاح في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2017 – 2018 أمام واتفورد يوم 12 أغسطس 2017 بعد انتقاله بأسابيع إلى الريدز، وسجل وقتها اللاعب المصري هدفاً في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3.

وسجل صلاح في الجولة الأولى للبريميرليغ في الموسم التالي (2018 – 2019) بعدما هز شباك وست هام يونايتد بهدف خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-0.

وأحرز اللاعب المصري هدفاً في مباراة نوريتش سيتي بالجولة الأولى لموسم 2019 – 2020 والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-1.

وتألق محمد صلاح في الجولة الأولى بالدوري موسم 2020 – 2021 والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-3، وسجل هاتريك.

وأحرز اللاعب المصري في مباراة نوريتش سيتي في الجولة الأولى بالدوري موسم 2021 – 2022 والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-0 كما سجل في مرمى فولهام خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023.

وغاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد تشيلسي التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2023 – 2024.

وأحرز اللاعب المصري هدفاً في مرمى إيبسويتش تاون في الجولة الأولى لموسم 2024 – 2025 خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0.