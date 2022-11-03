الدوري الإنجليزي: ليفربول وتشيلسي يبحثان عن استعادة المستوى قبل توقف كأس العالم

حين بدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أغسطس/ آب، لم يكن من المتصور أن يتوجه ليفربول نحو فترة توقف كأس العالم وهو قريب من ثلاثي القاع وليس من الأربعة الأوائل في الترتيب.

وفي الوقت الذي يستعد فيه فريق يورغن كلوب، البعيد عن مستواه، للسفر لمواجهة توتنهام هوتسبير ثالث الترتيب يوم الأحد المقبل، فإن هذا هو الواقع الذي يعيشه الفريق من حيث عدد النقاط التي جمعها.

ويشتهر كلوب بأنه من المدربين الذين يجيدون التعامل مع المواقف الصعبة.

ويستضيف تشيلسي بقيادة جراهام بوتر، آرسنال المتصدر، يوم الأحد المقبل بعد انتهاء فترة شهر العسل، عقب خسارة تشيلسي المهينة 4-1 ضد ناديه القديم برايتون أند هوف ألبيون، ما جعله يعود للمركز السادس.

لكن مأزق ليفربول هو الأكثر إثارة للدهشة.

وتسببت خسارته على ملعبه 2-1 من ليدز يونايتد، بعد الهزيمة قبلها بأسبوع في نوتنجهام فورست، في احتلاله المركز التاسع في الترتيب متأخرا بعشر نقاط عن توتنهام و15 نقطة عن آرسنال، رغم أن ليفربول كان الفريق الوحيد الذي استطاع منافسة مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة.

تراجع ليفربول

وكانت الإصابات والتراجع النسبي في الإنفاق في سوق الانتقالات، من العوامل التي أدت لتراجع ليفربول، لكن بعض المشاكل كانت من صنع الفريق ذاته، وتلاشت القوة التي اشتهروا بها تحت قيادة كلوب.

ولخص هدف ليدز الأول في الأسبوع الماضي محنة ليفربول الحالية، بعد تمريرة خلفية كارثية من جو غوميز وخطأ من الحارس أليسون بيكر، ما أدى لأسهل هدف سجله رودريغو على الإطلاق.

وحتى عندما تولى ليفربول زمام الأمور في الشوط الثاني، كان إنهاء الهجمات على المرمى سيئا وأهدر لاعبوه عدة فرصة، قبل أن يتلقى الضربة القاضية من كريسينسيو سامرفيل.

وتأتي زيارة الفريق لملعب فريق توتنهام الذي ضربته الإصابات، فرصة مثالية لتذكير الناس أنه لم يتوقف عن التألق.

وتصدر توتنهام مجموعته بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لكن ذلك كلفه إصابة المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، وحاجته لجراحة في وجهه، ما يعني أن أنطونيو كونتي يفتقر للخيارات الهجومية.

ويستمر غياب المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، وكذلك الحال بالنسبة للجناح ديان كولوسيفسكي، ويغيب أيضا المدافع كريستيان روميرو بسبب الإجهاد العضلي.

تعثر تشيلسي

ومثل ليفربول، تمكن تشيلسي من تحقيق فوز لرفع معنوياته في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء ليتصدر مجموعته، لكنه كان في حاجة ضرورية له، بعد تعثره في الدوري المحلي.

وتعادل الفريق مرتين متتاليتين أمام برنتفورد ومانشستر يونايتد، تلتها الهزيمة المهينة من برايتون، لتنتهي بداية بوتر التي لم تعرف الهزيمة، وإذا لم يدرك المدرب مدى التراجع الذي وصل إليه فريقه بالفعل، فسيعرف الآن مستوى التدقيق الذي سيخضع له كمدرب لتشيلسي.

وستكون مباراة الأحد، فرصة مناسبة لمهاجم آرسنال السابق بيير إيمريك أوباميانغ، ليبرهن على صحة انتقاله لملعب ستامفورد بريدج قادما من برشلونة، فيما لا يزال رحيم سترلينغ، ورغم تسجيله ضد دينامو زغرب في دوري الأبطال، يبحث عن ثقة الجماهير بعد انتقاله من مانشستر سيتي.

وقد تترك الهزيمة تشيلسي متأخرا بفارق 13 نقطة عن آرسنال، الذي يبدو أكثر قدرة على جعل مانشستر سيتي يقاتل بقوة على اللقب الخامس في ستة مواسم.

وبفوز آرسنال 5-صفر على نوتنجهام فورست، حافظ الفريق على تقدمه بنقطتين على سيتي، والذي يستطيع العودة للصدارة بعد غد السبت حيث يستعد ماكينة تسجيل الأهداف إرلينغ هالاند للعودة لملعبه لمواجهة فولهام.

ويسافر نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب لمواجهة ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل، أما مانشستر يونايتد الخامس، فسيتوجه للقاء أستون فيلا حيث يبدأ أوناي إيمري فترته الثانية كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حل مكان ستيفن جيرارد.

وسيكون على إيمري، الذي حظي بنجاح هائل مع إشبيلية وفياريال، إثبات نفسه، بعد فترة غير موفقة مع آرسنال.