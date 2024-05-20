بنزيما يريد مغادرة الاتحاد السعودي
استقر النجم الفرنسي كريم بنزيما على خطوة جديدة في مشواره الكروي بالرحيل عن فريقه الاتحاد السعودي.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة بنزيما في الرحيل عن الاتحاد بعد موسمه الأول الذي قضاه في صفوف عميد الأندية السعودية.
وذكر موقع (relevo) أن بنزيما أصبح نادمًا على مغادرة ريال مدريد والرحيل للدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد، وهو ما صرح به لأصدقائه الذين التقى بهم مرة أخرى في زيارته الأخيرة للعاصمة الإسبانية مدريد.
واستغل المهاجم الفرنسي فترة علاجه من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا لإنهاء بعض التفاصيل في منزله الجديد في إسبانيا.
ولم يشارك بنزيما مع الاتحاد منذ يوم 20 أبريل الماضي؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها.
وتحدث بنزيما، بحسب الموقع الإسباني، مع أصدقائه أثناء زيارته الأخيرة إلى مدريد حول تحفظه على مستوى الاحترافية في الدوري السعودي رغم استقطاب العديد من النجوم الكبار.
وأبدى النجم الفرنسي انزعاجه من الوضع الحالي مع ناديه ويرغب في الرحيل، خاصة أنه دخل في خلافات عديدة مع المدرب البرتغالي نونو سانتو في بداية تجربته مع الاتحاد، ولم تكن الأمور أفضل مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.
وشارك المهاجم الفرنسي، صاحب الـ36 عامًا، في 21 مباراة بدوري روشن السعودي هذا الموسم ، سجل فيها 9 أهداف، وصنع 7 لزملائه.
وأحرز بنزيما إجمالًا هذا الموسم 13 هدفًا بقميص الاتحاد في جميع البطولات.