بنزيما يريد مغادرة الاتحاد السعودي

استقر النجم الفرنسي كريم بنزيما على خطوة جديدة في مشواره الكروي بالرحيل عن فريقه الاتحاد السعودي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة بنزيما في الرحيل عن الاتحاد بعد موسمه الأول الذي قضاه في صفوف عميد الأندية السعودية.

وذكر موقع (relevo) أن بنزيما أصبح نادمًا على مغادرة ريال مدريد والرحيل للدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد، وهو ما صرح به لأصدقائه الذين التقى بهم مرة أخرى في زيارته الأخيرة للعاصمة الإسبانية مدريد.

واستغل المهاجم الفرنسي فترة علاجه من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا لإنهاء بعض التفاصيل في منزله الجديد في إسبانيا.

ولم يشارك بنزيما مع الاتحاد منذ يوم 20 أبريل الماضي؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها.