رد فعل غاضب.. لماذا "انفجر" زيزو أمام فاركو؟ (فيديو)

انفجر أحمد مصطفى "زيزو"، نجم النادي الأهلي، "غضبًا وحماسًا وفرحًا"، بعد تسجيله هدفين في شباك نادي فاركو، ليقود فريقه لفوز كبير بنتيجة 4-1، في لقاء الجولة الثانية من الدوري المصري.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على فاركو، ليُحقق أول انتصار له هذا الموسم بعد تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت 2-2، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، ليتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب "مؤقتًا".

زيزو يتصدر الترتيب

افتتح محمد شريف التسجيل بتسديدة رأسية قوية بعد عرضية دقيقة من محمد هاني، وضاعف زيزو التقدم بعد استقباله عرضية محكمة من علي بن رمضان، ليسددها برأسه في الشباك.

وفي الشوط الثاني سجل زيزو هدفه الثاني في المباراة بعد متابعته لعرضية ساحرة من أشرف بن شرقي، ليرسلها بقدمه داخل الشباك.

وتمكن فاركو من تقليص الفارق بعد خطأ كارثي لحارس الأهلي مصطفى شوبير، حيث استغل محمد فخري الكرة العشوائية ليسجل الهدف الوحيد لفريقه.

ولكن في الدقيقة 81 وضع جراديشار الهدف الرابع في المباراة بعد استلامه كرة سحرية من محمد هاني، ليراوغ الحارس ويسجل.

وتصدر "زيزو" قائمة الهدافين برصيد هدفين، متساويًا مع عبدالرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي، في سباق مُبكر على لقب هداف الدوري، ولكن هنا 3 أسباب وراء الغضب والاحتفال الصاخب:

1- انتقادات الجماهير بسبب عدم التهديف

منذ انضمامه للأهلي صيف العام الماضي، واجه زيزو انتقادات لاذعة من الجماهير بسبب ضعف إنتاجه التهديفي، خاصة بعد خروج فريقه من دور مجموعات كأس العالم للأندية دون أن يترك بصمة واضحة.

اليوم، جاء رد فعله قويًا بتسجيله هدفين، واحتفاله بعنف، كرسالة واضحة للرد على كل من شكك في قدراته.

2- هتافات جماهير الزمالك.. الوقود الذي أشعل غضبه

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرارًا بتغريم نادي الزمالك مبلغ 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره تجاه زيزو خلال لقاء الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا.

وهتفت جماهير الزمالك ضد زيزو، لاعبهم السابق، الذي انتقل إلى غريمهم التقليدي الأهلي في يونيو الماضي، في صفقة أثارت ضجة كبيرة.

هذه الهتافات لم تكن سوى دافع إضافي لزيزو، الذي حول غضبه إلى أداء استثنائي على أرض الملعب.

3- فاركو.. الخصم السهل

في ظل بحث الأهلي عن انتصار مُريح لتعويض تعادله المخيب في الجولة الأولى، جاءت مواجهة فاركو كفرصة مثالية لزيزو وزملائه لإثبات الذات.

ويعد من الخصوم السهلة في الدوري، وكان بمثابة منصة لزيزو ليُفرغ كل طاقته المكبوتة، ويُقدم عرضًا تهديفيًا رائعًا.