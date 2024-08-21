طلبت "هاواجوتشي" زوجة النجم الفرنسي موسى ديابي، لاعب نادي الاتحاد السعودي، طلبًا عاجلا من الجماهير والمتابعين، بعد استقرارها في مدينة جدة.

وانضم الفرنسي موسى ديابي إلى الاتحاد بعد مفاوضات مكثفة مع نادي أستون فيلا الإنجليزي في صفقة قيمتها حسب تقارير إعلامية 60 مليون يورو.

ويلعب موسى ديابي في مركز الجناح الهجومي، ولفت الأنظار في الموسم الماضي مع فريقه أستون فيلا، ووقع مع نادي الاتحاد عقدًا لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2029.

وبعد الاستقرار في مدينة جدة، نشرت "هاواجوتشي" زوجة ديابي صورة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، تطلب فيها من متابعيها، أن يرشدوها لبعض المعاهد الدينية والمدارس في مدينة جدة.

ويستهل الاتحاد مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة الخلود الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي للمحترفين، يوم 24 أغسطس.

وستقتصر مشاركة الاتحاد في الموسم الحالي على الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما احتل المركز الخامس في الموسم الماضي ليغيب بذلك عن السوبر السعودي وكذلك يفقد فرصة المشاركة الآسيوية

ونجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي في التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق خلفاً للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

واستقطب الاتحاد أيضًا عدة صفقات على رأسها موسى ديابي، والجزائري حسام عوار نجم روما الإيطالي بجانب ثنائي الهلال السعودي صالح الشهري ومعاذ فقيهي.