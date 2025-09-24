هل يغيب عن مواجهة الزمالك؟ طلب رسمي بإيقاف نجم الأهلي

طالب مراقب مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، والتي أقيمت في الدوري المصري الممتاز أمس الثلاثاء، بمعاقبة أحد نجوم النادي الأهلي.

وتمكن الأهلي من تحقيق فوز صعب على مضيفه حرس الحدود 3-2 ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفضل أهداف غراديشار وتريزيغيه وياسر إبراهيم.

ورفع الاهلي رصيده الى 12 نقطة، محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري.

مطالب بمعاقبة نجم الأهلي

كشف مصدر داخل لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مراقب مباراة حرس الحدود والأهلي تقدم بشكوى رسمية ضد ياسر إبراهيم لاعب الأهلي.

وكان ياسر إبراهيم، قد أبدى غضبه الشديد بسبب عدم فوزه بجائزة رجل المباراة، عقب صافرة النهاية.

وانفعل ياسر، على مراقب اللقاء وتحدث معه بغضب قائلاً: "أريد أن أعرف على أي أساس يتم اختيار الفائز بالجائزة؟".

ولم يحصل ياسر على الجائزة رغم أنه أحرز هدف فوز الأهلي، وتم تسليمها إلى زميله مروان عطية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مراقب المباراة طلب إيقاف ياسر إبراهيم بعد الواقعة التي حدثت بينهما عقب المباراة.

وأشار إلى أن المراقب أبلغ لجنة الحكام وذكر في تقريره الواقعة، ولكن حتى الآن لم يبت في الأمر.

وتابع أن ياسر إبراهيم معرض لعقوبة قد تصل إلى الإيقاف، وذلك سيتم بناء على التقرير الخاص بالمراقب والذي قدمه للجنة الحكام.

وحال إيقاف ياسر إبراهيم، لن يلعب مباراة القمة أمام الزمالك، والتي ستقام يوم الاثنين المقبل ببطولة الدوري المصري.