أول الراحلين عن ريال مدريد الصيف القادم

بات لاعب خط الوسط الإسباني داني سيبايوس أول اللاعبين الذين سيغادرون ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، وفق ما أكدته تقارير إخبارية إسبانية.

وكشفت الصحافة الإسبانية أن اللاعب نفسه وإدارة الفريق الملكي سيتوصلان لاتفاق يقضي بفسخ العقد الذي يربط بينهما؛ ليخوض اللاعب تجربة جديدة قد تنتقل به خارج أسوار مسابقة "الليغا".

ويمتد عقد سيبايوس، الذي حل في ريال مدريد قادما من ريال بيتيس في موسم 2017 ـ 2018، حتى يونيو 2027، لكن عدم انتظام مشاركاته هذا الموسم في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي دفعه إلى اتخاذ قرار المغادرة.

وخاض لاعب الوسط خلال الموسم الجاري 14 مباراة في الدوري الإسباني، من بينها 4 مباريات فقط كان فيها لاعبا أساسيا، وقدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة طيلة ظهوره في "الليغا"، كما لعب 3 مباريات في مشوار الريال ضمن دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا واحدا.

وانتقل داني سيبايوس (27 عاما) إلى ريال مدريد في يوليو 2017 قادما من ريال بيتيس، وفي 2019 أعاره الفريق الملكي إلى آرسنال الإنجليزي، حيث شارك في 77 مباراة طيلة موسمين، قبل أن يجدد العهد مع ريال مدريد في موسم 2021 ـ 2022.

وفي 2023 جدد اللاعب عقده لأربع سنوات، حتى يونيو 2027، لكن عدم استقرار ظهوره في تشكيلة الميرينغي دفعه إلى المغادرة، في وقت أشارت تقارير إخبارية إلى أنه قد يجدد العهد مع الدوري الإنجليزي الممتاز، من دون أن تكشف عن الأندية التي ترغب في ضمه.