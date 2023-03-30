الجولة 21 لدوري أدنوك.. 3 مباريات قمة قد تلعب دورا في تحديد البطل

وقبل القمة المقررة على ملعب هزاع بن زايد، يتربع شباب الأهلي على الصدارة برصيد 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن العين الوصيف، وسيمنحه الفوز فرصة أكبر للابتعاد بالصدارة بينما سيشدد العين الخناق عليه حال انتصاره لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة.

وحسم شباب الأهلي مباراة الدور الأول ويتطلع المتصدر لتحقيق الثنائية ذهابا وإيابا على العين للمرة الثانية في تاريخ دوري المحترفين، بعد أن حققها في موسم 2013-2014.

وجمعت 27 مباراة بين الفريقين في دوري المحترفين، فاز العين في 12 مباراة مقابل ثماني مباريات لشباب الأهلي وتعادلا سبع مرات.