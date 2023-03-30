الجولة 21 لدوري أدنوك.. 3 مباريات قمة قد تلعب دورا في تحديد البطل
ستعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي لكرة القدم للدوران بعد فترة التوقف الدولي، حيث تشهد الجولة 21 ثلاث مباريات قمة أبرزها مواجهة العين حامل اللقب مع ضيفه شباب الأهلي متصدر المسابقة يوم السبت، والتي قد تلعب دورا مهما في تحديد البطل في النهاية.
وقبل القمة المقررة على ملعب هزاع بن زايد، يتربع شباب الأهلي على الصدارة برصيد 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن العين الوصيف، وسيمنحه الفوز فرصة أكبر للابتعاد بالصدارة بينما سيشدد العين الخناق عليه حال انتصاره لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة.
وحسم شباب الأهلي مباراة الدور الأول ويتطلع المتصدر لتحقيق الثنائية ذهابا وإيابا على العين للمرة الثانية في تاريخ دوري المحترفين، بعد أن حققها في موسم 2013-2014.
وجمعت 27 مباراة بين الفريقين في دوري المحترفين، فاز العين في 12 مباراة مقابل ثماني مباريات لشباب الأهلي وتعادلا سبع مرات.
قمة الوصل والجزيرة
وسيحتضن استاد زعبيل مباراة قمة بين الوصل وضيفه الجزيرة يوم السبت أيضا.
ويحتل الوصل المركز الثالث برصيد 40 نقطة بينما الجزيرة في المركز السابع برصيد 34 نقطة.
ويأمل الوصل في الفوز لإنعاش حظوظه في مواصلة القتال على اللقب.
ويمتلك الجزيرة بطل نسخة 2020-2021 أفضلية تاريخية أمام الوصل، حيث جمعت 27 مواجهة بين الفريقين في دوري المحترفين حقق خلالها الجزيرة 17 انتصارا مقابل خمسة انتصارات للوصل وتعادلا خمس مرات.
لكن الوصل يملك حاليا أطول سلسلة من عدم الخسارة في دوري المحترفين، حيث لم يخسر في آخر تسع مباريات (فاز في خمس وتعادل أربع مرات).
صراع الوحدة والشارقة
ويوم الجمعة لن يقبل فريقا الوحدة والشارقة سوى بنقاط المباراة الثلاث، خاصة في ظل الصراع المحتدم على الصدارة ومع اقتراب المسابقة من الأمتار الأخيرة.
ولن تكون القمة المرتقبة على استاد آل نهيان سهلة على الفريقين الراغبين بالتمسك بأمل المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة.
ويحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 40 نقطة بينما يأتي الشارقة خامسا برصيد 38 نقطة.
وتاريخيا جمعت 25 مواجهة بين الشارقة والوحدة بدوري المحترفين، فاز خلالها الوحدة 14 مرة مقابل ستة انتصارات للشارقة وتعادلا في خمس مواجهات.
ووصل الفارق في دوري المحترفين خلال الموسم الجاري بين شباب الأهلي المتصدر برصيد 45 نقطة والشارقة الخامس إلى سبع نقاط فقط، وهو رقم قياسي جديد يعكس اشتعال الصراع على القمة.
ويعد الفارق هذا الموسم هو الأقل بين المتصدر وصاحب المركز الخامس في تاريخ دوري المحترفين، مع وجود فارق خمس نقاط فقط بين شباب الأهلي ومطارديه العين والوصل والوحدة في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.
ومع تبقي ست جولات فقط على النهاية لن يستمر هذا الوضع، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة لتحديد البطل حتى اللحظات الأخيرة.
وسيلتقي يوم الجمعة أيضا البطائح مع عجمان.
ويوم السبت يلعب الظفرة مع بني ياس، بينما يلتقي النصر مع اتحاد كلباء، ودبا مع خورفكان يوم الأحد.