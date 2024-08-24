علّق الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي على القوة الهجومية الضاربة لفريقه خلال جولتين فقط بعد انطلاق الدوري الممتاز (الليغ 1).

وحقق باريس سان جيرمان مساء أمس الجمعة فوزا عريضا بنتيجة (6 ـ 0) على مونبيلييه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الثانية، بعد أن كان سحق اوهافر قبل أسبوع برباعية مقابل هدف.

ورغم مغادرة نجمه الأول وهدافه التاريخي كيليان مبابي نحو ريال مدريد في يونيو الماضي، بدا الفريق الباريسي في أوج استعداده لحملة الدفاع عن لقبه، بل لم يظهر بالمرة أن الفريق تأثر بخروج مبابي.

وقال لويس إنريكي في تصريحات بعد المباراة: "لديّ 16 نجما في البي آس جي وليس نجما واحدا أو اثنين، كل الفريق يهاجم دون هوادة وهذا هو أسلوبنا في الموسم الجديد، سنواصل بهذا النفس الهجومي القوي".

ووجه المدرب الإسباني رسالة مشفرة لكيليان مبابي بالقول إنه "يملك 7 مهاجمين بالتمام والكمال قادرون على التهديف في كل لحظة" وفق قوله.

وأضاف بعد تسجيل رفاق النجم المغربي أشرف حكيمي سداسية نظيفة في شباك مونبيلييه: "نحن بلا شك الفريق الوحيد في العالم الذي يمكنني اللعب معه بسبعة لاعبين يعرفون جيدا كيفية الهجوم، ولكن يمكنهم في الوقت ذاته القيام بواجبات دفاعية".

أخبار ذات علاقة باريس سان جيرمان يدك شباك مونبيلييه بسداسية في الدوري الفرنسي

واعتبرت الصحف الفرنسية أن تصريحات إنريكي هي في الحقيقة رسالة مشفرة أراد إيصالها للمهاجم السابق كيليان مبابي بعد أن كان الكثير من المتابعين يتوقعون أن يتراجع الفريق الباريسي بعد رحيل قائد منتخب فرنسا.

وقبل مواجهة ليل الأحد المقبل في الجولة الثالثة، حقق باريس سان جيرمان العلامة الكاملة بست نقاط في مباراتين مع تسجيل حصيلة تهديفية قياسية بعشرة أهداف.

وبعد 7 سنوات مع باريس سان جيرمان غادر كيليان مبابي الفريق نحو ريال مدريد في صفقة انتقال حر حتى يونيو 2029.

وفي الجولة الأولى من الدوري الإسباني، سقط ريال مدريد بقيادة مبابي في فخ التعادل أمام ريال مايوركا (1 ـ 1) في مباراة ظهر خلالها المهاجم الفرنسي بأداء متواضع.