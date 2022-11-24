رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويصبح أول لاعب يسجل في خمس بطولات لكأس العالم

وكان رونالدو يتقاسم الرقم القياسي في التسجيل في أربع بطولات لكأس العالم مع بيليه وأوفه زيلر وميروسلاف كلوزه.

ويعتبر مونديال قطر، هي النسخة الخامسة في مسيرة رونالدو، حيث شارك من قبل في آخر 4 نسخ من البطولة بداية من مونديال ألمانيا 2006 حتى روسيا 2018.

ويعد هدف كريستيانو رونالدو في شباك غانا هو الثامن للنجم البرتغالي في منافسات كأس العالم خلال 18 مباراة.

ويحتاج رونالدو هدفا واحدا ليعادل رقم إيزيبيو الهداف التاريخي للبرتغال في بطولات كأس العالم، والذي سجل 9 أهداف.

وفي حالة تخطي المنتخب البرتغالي دور المجموعات، يأمل رونالدو في التسجيل، حيث عجز عن التسجيل في مرحلة خروج المغلوب، خلال 6 مباريات شارك فيها مع البرتغال.