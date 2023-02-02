مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي.. ظهور التحديث الجديد لاستخدام تقنية الفيديو لأول مرة

وتم الإعلان عن تطبيق القرارات الجديدة في كأس العالم للأندية في المغرب من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم وشهدت مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي التي أقيمت في ملعب ابن بطوطة بطنجة أول حدث بتطبيق القانون.

وكان الحدث في الوقت بدل الضائع من المباراة حيث شهدت حالة مثيرة بعد عرقلة مهاجم الأهلي المصري طاهر محمد طاهر على مشارف منطقة الجزاء وأعلن الحكم الصيني ما نينغ عن ضربة جزاء لفائدة الفريق المصري.

واستدعى حكام الفيديو الحكم الصيني لمراجعة اللقطة وتأكد من كون العرقلة تمت خارج منطقة الجزاء وقام بشرح قرار الاستدعاء والحالة للجماهير ويغير قراره عبر إلغاء ضربة الجزاء والإعلان عن ضربة خطأ على مشارف منطقة الجزاء مع طرد آدم ميتشيل مدافع فريق أوكلاند سيتي.