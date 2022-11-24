كيفين دي بروين: لا أعرف سبب منحي جائزة أفضل لاعب في مباراة بلجيكا وكندا

تمكن المنتخب البلجيكي من تحقيق فوز صعب على نظيره الكندي 1-0 ضمن بداية مشواره في مباريات المجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم قطر 2022، واختير كيفن دي بروين أفضل لاعب في المباراة؛ ما شكل مفاجأة بالنسبة له.

ويدين المنتخب البلجيكي بالفوز لحارس ريال مدريد تيبو كورتوا الذي تصدى لضربة جزاء نفذها ظهير بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز وأوقف كل محاولات المنتخب الكندي، والمهاجم باتشواي مسجل الهدف الوحيد من تمريرة طويلة من المدافع توبي ألدرفيريلد لكن ذلك لم يشفع لهما في الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وعبر كيفن دي بروين عن دهشته بمنحه جائزة أفضل لاعب في المباراة قائلًا "لا أعتقد أني لعبت مباراة جيدة ولا أعرف سبب منحي الجائزة، ربما بسبب اسمي".

وأضاف متحدثًا عن المباراة "لم نكن نعرف كيف نبني اللعب لكننا نعرف ما الذي يجب تغييره. كنا نفتقر إلى الدقة، حتى من ناحيتي، ولكن كانت هناك روح قتالية من جانب الجميع؛ إنه أقل ما يمكن أن نفعله ".

ويواجه المنتخب البلجيكي يوم الأحد منتخب المغرب الذي تعادل سلبيًّا أمام كرواتيا في ثاني مباريات المنتخبين في المجموعة السادسة التي تصدرها المنتخب البلجيكي بـ3 نقاط مقابل نقطة للمنتخبين الكرواتي والمغربي وصفر نقطة للمنتخب الكندي.