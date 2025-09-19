رد فعل مثير من لاعبي الأهلي بعد هدف الهلال الثالث في الكلاسيكو السعودي (فيديو)

فجّر نادي الهلال مفاجأة كبرى في الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو أمام مضيفه الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين عندما تقدم في الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

ولم يكن الكثير من المتابعين يتوقع أن تأخذ مباراة الأهلي والهلال وجهة مفاجئة، بتأخر بطل آسيا بثلاثة أهداف كاملة على أرضه، لكن الفرنسي ثيو هيرنانديز والبرازيلي مالكوم تقدما بثلاثة أهداف في 40 دقيقة أولى على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وترجم الهلال سيطرته التامة في الشوط الأول بهدف الافتتاح عبر المدافع ثيو هيرنانديز في الدقيقة 12 قبل أن يضيف مالكوم هدفين في الدقيقتين 24 و40 في أقل من نصف وقت المباراة.

وبدت ردة فعل لاعبي الأهلي مثيرة بعد الهدف الثالث لمالكوم الذي تلقى تمريرة رائعة إثر هجمة سريعة ليسدد من على خط منطقة الجزاء ويرفع النتيجة إلى 3 ـ 0.

وتجمع لاعبو الأهلي في دائرة منتصف الملعب وظلوا في حديث فيما بينهم قبل أن يوجه الحارس السنغالي إدوارد ميندي بعض النصائح لزملائه ثم يعود إلى مرماه.

ودخل الهلال والأهلي مباراة الكلاسيكو بعد المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة من خلال الفوز في الجولة الأولى.

وفي منافسات دوري روشن للمحترفين، حقق الهلال والأهلي أيضا النتائج ذاتها إذ جمع كلاهما 4 نقاط من فوز وتعادل في أول جولتين.

ويسير الهلال في الدقائق الأولى من الشوط الثاني نحو فوز جديد سيحمل الرقم 29 في المواجهات المباشرة مع الأهلي الذي فاز في 22 مباراة في تاريخ لقاءات الفريقين.