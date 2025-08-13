حل أخير لإنقاذ برشلونة من كارثة ستدمر الموسم

تدرس إدارة نادي برشلونة اللجوء لحل أخير في حال عدم قدرتهم الحصول على الموافقة النهائية بشأن التقرير الطبي الخاص بالألماني تير شتيغن، حارس مرمى الفريق، والذي سيغيب لفترة تتجاوز الـ5 أشهر عن الملاعب؛ ما سيسمح للنادي اقتطاع راتبه وتسجيل الصفقات الجديدة، وفقًا لنظام اللعب المالي النظيف.

ويتوقع النادي الكتالوني أن يتلقى تأكيدًا اليوم الأربعاء بأن إصابة الدولي الألماني، تستوجب فترة غياب طويلة تتجاوز أربعة الأشهر.

أخبار ذات علاقة 3 حلول لإنهاء أكبر أزمات موسم ريال مدريد وبرشلونة

أخبار ذات علاقة بعد البيان الرسمي.. لماذا يرفض ريال مدريد نقل مباراة فياريال وبرشلونة إلى أمريكا

وسيفتح ذلك الباب أمام برشلونة، لتسجيل الحارس خوان غارسيا الذي تم التعاقد معه قادمًا من نادي إسبانيول، وذلك بشكل فوري دون الحاجة للانتظار، وفقًا لِما ذكرته صحيفة "سبورت".

وأشارت مصادر من برشلونة للصحيفة الإسبانية، إلى أن هناك ضمانًا شخصيًّا جاهزًا من الرئيس خوان لابورتا للاستخدام في اللحظات الأخيرة إذا كان ذلك ضروريًّا من أجل تحقيق شرط قاعدة 1:1 كما حدث سابقًا مع جول كوندي، ومع ذلك، يؤمن مسؤولو النادي الكتالوني بأن هذا الضمان الإضافي لن يكون ضروريًّا على الأرجح.

أخبار ذات علاقة خطأ كارثي.. لاعبان يحملان الرقم نفسه في برشلونة (صور)

وتعمل إدارة برشلونة على نقل رسائل ثقة بأن كل اللاعبين المتوقع تسجيلهم سيحصلون على الموافقة خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل كحد أقصى.

وسيكون الترتيب على النحو التالي، خوان غارسيا ثم الإنجليزي ماركوس راشفورد ثم الحارس البولندي تشيزني، ثم لاعبو الفريق الرديف، مثل: مارتين، برنال وروني، لكن تسجيل هذين الأخيرين لا يمثل أولوية عاجلة.

أولوية برشلونة حاليًّا هي تسجيل غارسيا قبل انطلاق الدوري السبت المقبل أمام ريال مايوركا، خاصة أن الحارس إنياكي بينيا "المسجل الوحيد" لا يدخل في حسابات المدرب هانزي فليك هذا الموسم.