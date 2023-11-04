من هو مباكي الذي قد يشارك لأول مرة مع برشلونة؟

قالت صحيفة "سبورت" إنه أصبح بإمكان مامادو مباكي اللعب لأول مرة مباراة رسمية بعد أشهر من الانتظار للحصول على الوثائق، إذ وقع في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن قلب الدفاع السنغالي يتميز بقدرته البدنية، ويعرف كرة القدم الإسبانية منذ فترة وجوده في فياريال، وقد استدعاه تشافي لقائمة البلوغرانا لمواجهة ريال سوسيداد، اليوم السبت، في الليغا.

وخسر رافا ماركيز العديد من اللاعبين في كأس العالم تحت 17 عاما (من بينهم مارك غويو وباو كوبارسي)، لكنه اكتسب مامادو مباكي قلب الدفاع القوي.