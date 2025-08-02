5 أشياء تثبت العكس.. هل فشل النصر في استغلال كريستيانو رونالدو؟

أثار تصريح الكاتب والمحلل الرياضي حافظ المدلج، في بودكاست "هللة"، جدلاً واسعاً، إذ يرى أن صفقة انتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي لم تحقق أهدافها المرجوة.

وأشار المدلج إلى أن النصر فشل في استغلال اسم رونالدو بشكل فعال على الرغم من راتبه الضخم الذي يقدر بـ 200 مليون يورو سنوياً.

وقد استند في رأيه إلى عدة نقاط، أبرزها عدم الترويج الفعال لقميص رونالدو، والفشل في تنظيم فعاليات خاصة باسمه، بالإضافة إلى عدم استغلال اسمه لبيع جميع تذاكر مباريات الفريق.

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لكن، بالنظر إلى الصورة الأكبر، يمكننا أن نرى بوضوح أن الصفقة قد حققت نجاحات استثنائية، وإن لم تكن على مستوى البطولات؛ فالأثر الإيجابي لوجود رونالدو يتجاوز حدود الملعب، وقد امتد ليغيّر المشهد الرياضي السعودي بشكل كامل.

ونستعرض في التقرير الآتي 5 نقاط تثبت أن صفقة رونالدو لم تفشل، بل كانت بمثابة نقطة تحوّل حقيقية.

1. تضاعف أعداد متابعي النصر عالمياً

قبل وصول رونالدو، كان النصر يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة محلياً، ولكن على الصعيد العالمي، كان الاهتمام به محدوداً.

بعد توقيع العقد، تضاعفت أعداد متابعي النادي على منصات التواصل الاجتماعي بشكل هائل، إذ أصبح يمتلك الملايين من المتابعين من جميع أنحاء العالم.

هذه الزيادة ليست مجرد أرقام، بل هي دليل قاطع على أن اسم رونالدو قادر على جذب الاهتمام العالمي وتوسيع قاعدة النادي الجماهيرية بشكل لم يسبق له مثيل.

2. بداية ثورة انتقالات النجوم الكبار للدوري السعودي

قد يكون الأثر الأهم لوجود رونالدو هو أنه فتح الباب أمام قدوم نجوم عالميين آخرين إلى الدوري السعودي.

فبعد وصوله، رأينا لاعبين مثل كريم بنزيما، نغولو كانتي، ساديو ماني، ورياض محرز، وغيرهم الكثير، ينضمون إلى أندية سعودية.

هذا التدفق غير المسبوق للنجوم لم يكن ليحدث لولا أن رونالدو كان هو الرائد والسباق في هذه الخطوة، لقد أثبت للعالم أن الدوري السعودي وجهة جذابة للنجوم الكبار، وهو ما غيّر تماماً من صورة الدوري.

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3. شهرة كبيرة لخصوم النصر

لم يستفد النصر فقط من وجود رونالدو، بل امتدت الشهرة لتشمل الأندية المنافسة أيضاً، فمثلاً، اكتسب نادي الهلال شهرة واسعة على المستوى العالمي بفضل منافسته القوية مع النصر ورونالدو.

عندما يتفوق الهلال على النصر أو يحرز بطولة على حسابه، يصبح هذا الحدث حديث العالم، مما يمنح النادي شهرة لم يكن ليحصل عليها من قبل.

4. الدوري السعودي يُعرض على عشرات القنوات حول العالم

في السابق، كانت حقوق بث الدوري السعودي محدودة جداً، ولكن، بعد وصول رونالدو، أصبحت عشرات القنوات والشبكات التلفزيونية حول العالم تتنافس على حقوق بث مباريات الدوري السعودي.

هذا الأمر لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة للجاذبية الكبيرة التي أضافها رونالدو، مما جعل الدوري السعودي مادة دسمة للمشاهدين حول العالم.

5. رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يرى الدوري السعودي منافساً

لعل أكبر دليل على النجاح الذي حققته صفقة رونالدو هو تصريح رئيس رابطة الدوري الإنجليزي "ريتشارد ماسترز"؛ ففي سياق حديثه عن تطور الكرة الأوروبية والحاجة إلى مواكبة التطورات العالمية، أشار ماسترز بشكل مباشر إلى الدوري السعودي كأحد المنافسين الذين يتطورون بشكل كبير.

هذا التصريح، الذي جاء دون سؤال مباشر عن الدوري السعودي، يعكس مدى التأثير الذي أحدثه في الساحة الكروية العالمية، لدرجة أن أقوى دوري في العالم يراه منافساً حقيقياً. هذا الإنجاز ليس مجرد إنجاز لنادي النصر، بل هو إنجاز للكرة السعودية بأكملها.