كشف مصدر مقرب من الدولي البرتغالي دانيلو بيريرا، نجم باريس سان جيرمان، حقيقة فشل انتقاله لنادي بورتو البرتغالي، مشيرًا إلى وجود عرض من الدوري السعودي لضمه في الميركاتو الجاري.

وأشار العديد من التقارير إلى وجود اهتمام من جانب بورتو البرتغالي، للتعاقد مع بيريرا في الميركاتو الصيفي الجاري، قبل أن تشير شبكة Le Parisien الفرنسية إلى وجود رغبة في أحد أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ32 عامًا.

وقال المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، اليوم الخميس: "بورتو لم ينجح في ضم بيريرا بسبب طلبات باريس سان جيرمان المالية المستحيلة".

وأضاف: "باريس سان جيرمان يطلب الكثير من المال، ولا يستطيع بورتو تحمل ذلك".

وتابع: "بورتو يعاني أزمة مالية كبيرة حاليًّا، ولن يستطيع تحمل قيمة بيريرا المادية التي طلبها النادي الباريسي".

وأردف: "انتقال بيريرا لبورتو صعب للغاية، ويكاد يكون من المستحيل حدوثه".

وأتم: "هناك عرض سعودي بالفعل مقدم لبيريرا من نادي الاتحاد، والدولي البرتغالي قريب من الانضمام لدوري روشن في الميركاتو الجاري".

وخاض النجم البرتغالي 157 مباراة بقميص النادي الفرنسي في جميع المسابقات، وسجل 10 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وأبرم نادي الاتحاد أكثر من صفقة خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع موسى ديابي من نادي أستون فيلا، بالإضافة إلى حسام عوار من روما الإيطالي، ورايكوفيتش من ريال مايوركا الإسباني، وأخيرًا معاذ فقيهي من الهلال، وصالح الشهري في صفقة انتقال حر.