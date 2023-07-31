بايرن ميونخ يبدأ تحركاته الرسمية لحسم ضم هاري كين

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن اتخاذ نادي بايرن ميونخ خطواته الرسمية من أجل الإسراع في ضم هاري كين، نجم توتنهام، في الميركاتو الجاري.

وأصبح كين هدفا للنادي الألماني خلال الفترة الماضية، لكن تعنت توتنهام ومالكه، داني ليفي، جعل الصفقة معقدة، إذ يمتد عقده مع "السبيرز" حتى صيف 2024.

وقدم بايرن ميونخ في الأسبوعين الماضيين عرضين رسميين لكن تم رفضهما، رغم أن الأخير وصلت قيمته إلى 80 مليون يورو.