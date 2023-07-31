بايرن ميونخ يبدأ تحركاته الرسمية لحسم ضم هاري كين
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن اتخاذ نادي بايرن ميونخ خطواته الرسمية من أجل الإسراع في ضم هاري كين، نجم توتنهام، في الميركاتو الجاري.
وأصبح كين هدفا للنادي الألماني خلال الفترة الماضية، لكن تعنت توتنهام ومالكه، داني ليفي، جعل الصفقة معقدة، إذ يمتد عقده مع "السبيرز" حتى صيف 2024.
وقدم بايرن ميونخ في الأسبوعين الماضيين عرضين رسميين لكن تم رفضهما، رغم أن الأخير وصلت قيمته إلى 80 مليون يورو.
وقالت الشبكة الرياضية الشهيرة، اليوم الاثنين، إن هناك وفدا رسميا من بايرن ميونخ، مكونا من جان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي للنادي، وماركو نيبي المدير الرياضي، سيسافر إلى لندن، اليوم، لعقد محادثات رسمية مع مسؤولي توتنهام، إذ توجد حالة من التفاؤل بأنهم سينجحون في تحقيق خطوة إيجابية لحسم المفاوضات.
وكان هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، قال في تصريحات له مؤخرا: "هاري كين لاعب جذاب للغاية، قائد منتخب إنجلترا وهدافه، انضمامه سيفيدنا بالتأكيد، كما سيرفع شأن الدوري الألماني ككل".
ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا فيما يتصدر آلان شيرار أيقونة نيوكاسل الترتيب بـ260 هدفا.