موقف ميسي من المشاركة في مباراة إنتر ميامي ضد تورونتو

إنتر ميامي خسر للمرة الأولى منذ وصول ليونيل ميسي، وتعرص لهزيمة ثقيلة 5-2 أمام أتلانتا يونايتد في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم في غياب النجم الأرجنتيني للراحة، يوم السبت الماضي.

وانتهت سلسلة من 12 مباراة متتالية لإنتر ميامي دون هزيمة بجميع المسابقات وبدا متأثرًا بغياب ميسي الذي لم يسافر إلى أتلانتا للإرهاق بعد الفترة الدولية.

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن ميسي سيعود للفريق مرة أخرى بعد تماثله للشفاء، وسيقود الفريق في مباراة مهمة للبحث عن التأهل، ضد تورونتو.