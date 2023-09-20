موقف ميسي من المشاركة في مباراة إنتر ميامي ضد تورونتو
سيعود الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى قائمة فريق إنتر ميامي مرة أخرى التي ستواجه تورونتو، بعد غيابه في الجولة الماضية من الدوري الأمريكي، وتلقى فريقه خسارة ثقيلة أمام أتلانتا.
إنتر ميامي خسر للمرة الأولى منذ وصول ليونيل ميسي، وتعرص لهزيمة ثقيلة 5-2 أمام أتلانتا يونايتد في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم في غياب النجم الأرجنتيني للراحة، يوم السبت الماضي.
وانتهت سلسلة من 12 مباراة متتالية لإنتر ميامي دون هزيمة بجميع المسابقات وبدا متأثرًا بغياب ميسي الذي لم يسافر إلى أتلانتا للإرهاق بعد الفترة الدولية.
وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن ميسي سيعود للفريق مرة أخرى بعد تماثله للشفاء، وسيقود الفريق في مباراة مهمة للبحث عن التأهل، ضد تورونتو.
ويلتقي إنتر ميامي بقيادة ميسي مع خصمه فريق تورونتو على ملعب "درايف بينك".
ويقبع إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم ذاته، برصيد 28 نقطة من 27 مباراة، بفارق سبع نقاط عن مراكز التأهل للأدوار الإقصائية.
في حين أن تورونتو لديه 22 نقطة في المركز الخامس عشر.