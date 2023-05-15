باريس سان جيرمان يعرض نيمار على مانشستر سيتي

ومن جانبه لم يغلق نيمار الباب أمام الخروج من الفريق لكنه لا ينوي أيضًا أن ينتهي به المطاف في أي فريق.

ويريد كامبوس عرض نيمار على مانشستر سيتي في صفقة تبادلية تشمل انتقال لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا إلى النادي الفرنسي.

وذكرت "سبورت" أن مانشستر يونايتد وتشيلسي ينتظران مستقبل نيمار أيضا، لكن البلوز غير مستعد دفع راتب يبلغ 30 مليون يورو لنيمار وهو راتب اللاعب البرازيلي مع باريس سان جيرمان.