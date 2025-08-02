رد صارم من فليك على رحيل فيرمين لوبيز إلى مانشستر يونايتد

ارتبط اسم اللاعب فيرمين لوبيز نجم فريق برشلونة الإسباني بإمكانية الرحيل إلى الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد عبر بوابة نادي مانشستر يونايتد.

ونجح فيرمين لوبيز في تقديم مستويات طيبة مع برشلونة خلال الموسم الماضي بعدما سجل 8 أهداف وقدم 19 تمريرة حاسمة.

وأسهم فيرمين لوبيز في تتويج برشلونة بالألقاب المحلية خلال الموسم الماضي سواء الدوري الإسباني أو السوبر المحلي أو كأس الملك بخلاف حصول منتخب إسبانيا على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

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ويرتبط فيرمين بعقد مع برشلونة حتى 30 يونيو 2029، وارتبط اسمه مؤخراً بعروض إنجليزية من بينها مانشستر يونايتد وأيضاً تشيلسي الذي عرض مبادلة اللاعب مقابل كريستوفر نكونكو.

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وأبدى هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة رفضه التام لفكرة مغادرة فيرمين لوبيز لأنه يؤمن بشدة بإمكانياته الفنية بالإضافة إلى قدرته على تسجيل الأهداف واللعب في خط الوسط الهجومي بجانب أداء دور الجناح الهجومي.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن فليك لا يريد سماع أي أنباء حول رحيل فيرمين لوبيز وردّ بشكل صارم على فكرة مغادرة لوبي.