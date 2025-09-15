المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الجولة السادسة من الدوري التونسي

يستأنف الدوري التونسي للمحترفين غدا الثلاثاء منافساته من خلال الجولة السادسة ذهابا التي تقام على 3 دفعات قبل أن يتم فسح المجال لأربعة أندية تونسية بخوض الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وبلغت مسابقة دوري المحترفين أمس الأحد جولتها الخامسة التي شهدت المباراة الختامية فيها تعادل النادي الإفريقي مع ضيفه الصفاقسي على ملعب رادس بينما نجح الملعب التونسي قبل يوم من ذلك في إلحاق الخسارة الأولى بالترجي، حامل اللقب (1 ـ 0).

ويفتتح الترجي، الذي يشهد أجواء صاخبة بعد تراجع النتائج في بداية الدوري، منافسات الجولة السادسة عندما يستضيف غدا الثلاثاء على ملعب رادس الأولمبي نجم المتلوي.

ويملك الفريقان الرصيد ذاته من النقاط إذ جمع كلاهما 8 نقاط من تعادلين وخسارة واحدة وانتصارين حتى الآن.

وتبدأ مباراة الترجي ونجم المتلوي في الساعة 03.30 مساء بالتوقيت المحلي أي الساعة 05.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وستكون منقولة مباشرة على القناة التونسية (الوطنية 1).

وتدور مباراتان أيضا من الجولة السادسة غدا الثلاثاء تجمع الأولى الأولمبي الباجي مع الملعب التونسي وتدور الثانية بين النجم الساحلي وشبيبة القيروان.

وستكون المباراتان منقولتين على القناة التلفزيونية (الوطنية 2) على ترددين مختلفين.

وتستكمل الجولة السادسة يوم الأربعاء من خلال 3 مباريات تتصدرها مواجهة شبيبة العمران والنادي الإفريقي التي تضع الأخير أمام حتمية تدارك بدايته المتعثرة وعدم استقرار نتائجه بعد الخسارة ضد الترجي الجرجيسي ثم التعادل مع الصفاقسي.

وتنقل القناة "الوطنية 1" مباشرة مباراة العمران والإفريقي بداية من الساعة 05.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفي الوقت ذاته، تنقل القناة الوطنية 2، مباراة الترجي الجرجيسي، متصدر الدوري مع الاتحاد المنستيري.

وتدور يوم الأربعاء 17 سبتمبر أيضا مباراتان من الجولة السادسة بين النادي الصفاقسي واتحاد بن قردان من جهة، وبين النادي البنزرتي ومستقبل قابس من جهة ثانية (05.30 توقيت مكة المكرمة).

أما يوم الخميس، فتقام مباراة أخيرة من الجولة ذاتها، وتجمع بين مستقبل المرسى ومستقبل سليمان وستكون منقولة على القناة التونسية الوطنية (2).