سجل 3 أهداف.. "لامين يامال ريال مدريد" يثير جنون تشابي ألونسو

كتب – نور الدين ميفراني

تألق الدولي المغربي الشاب رشاد فتال الدهيمي برفقة الفريق الثاني لريال مدريد "الكاستيا" خلال مباراتين وديتين استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

وسجل المهاجم المغربي البالغ من العمر 20 عاما، 3 أهداف وتمريرة حاسمة في اللقاءين؛ ما جعله محط إعجاب وسائل الإعلام ومراقبة تشابي ألونسو، مدرب الفريق الأول لريال مدريد.

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وتعاقد ريال مدريد هذا الصيف مع رشاد فتال الدهيمي، قادما من فريق ألميريا مقابل 6 ملايين يورو ليلعب في صفوف الفريق الثاني، وأعجب المدرب ألفارو أربيلوا بإمكانية المهاجم الشاب ومنحه الثقة في اللقاءات الودية وقدم مستوى أبهر المدرب وجعله تحت أنظار مدرب الفريق الأول تشابي ألونسو.

وأدى تألق رشاد فتال إلى جنون وسائل إعلام في مورسيا، مسقط رأسه، حيث لقب بـ"لامين يامال المورسي"، لكونه يجتمع مع مهاجم برشلونة بأصولهما المغربية.

رشاد فتال، ولد في 16 يناير 2005 في إسبانيا من أصول مغربية، بدأ مشواره في الفئات الصغرى في نادي مورسيا ثم انتقل لألميريا ليلعب في فئة الشباب ثم صعد للفريق الأول وعمره 16 عاما.

ولعب رشاد فتال موسمين برفقة الفريق الثاني لألميريا، ثم لعب الموسم الماضي برفقة الفريق الأول في دوري الدرجة الثانية، وشارك في 16 لقاء، وسجل هدفا وحيدا.

وبدأ المهاجم الشاب رحلته الدولية برفقة منتخب إسبانيا تحت 18 عاما، وسجل هدفين في 3 لقاءات عام 2023، لكنه غيّر وجهته نحو تمثيل المغرب في السنة ذاتها ولعب للمنتخب المغربي تحت 20 عاما 7 لقاءات سجل خلالها هدفين.