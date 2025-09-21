وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطينية

logo
رياضة

بفارق النقاط.. المستفيد الأكبر من تعادل مانشستر سيتي وآرسنال

بفارق النقاط.. المستفيد الأكبر من تعادل مانشستر سيتي وآرسنال
مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

سجل البرازيلي غابرييل مارتينيلي هدفًا في اللحظات الأخيرة، وأنقذ فريقه  آرسنال من الخسارة أمام ضيفه مانشستر سيتي في قمة مثيرة أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

وفرض التعادل كلمته على مواجهة آرسنال ضد مانشستر سيتي بهدف لكل منهما بعدما تقدم النرويجي إيرلينغ هالاند لمصلحة السيتي في الدقيقة التاسعة، فيما تعادل مارتينيلي في الدقيقة 90+3.

تعادل مانشستر سيتي مع آرسنال منح ليفربول المتصدر هدية ثمينة وأصبح أكثر المستفيدين بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه إلى 5 نقاط كاملة.

أخبار ذات علاقة

احتفال غابرييل مارتينيلي بهدف التعادل القاتل

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال القاتل مع مانشستر سيتي

 ويتصدر ليفربول حامل اللقب بقيادة مديره الفني الهولندي أرني سلوت برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد أن حقق 5 انتصارات متتالية في مستهل حملة الدفاع عن اللقب القاري.

أخبار ذات علاقة

مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

 ويحتل آرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادل مع مانشستر سيتي، فيما تلقى هزيمة واحدة أمام ليفربول.

ويحل توتنهام في المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الغانرز، ويحتل أيضاً بورنموث المركز الرابع بالرصيد نفسه.

أخبار ذات علاقة

إيرلينغ هالاند يسجل في مرمى آرسنال

هالاند يحلق منفردًا في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

 ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعدما حقق أول تعادل في البريميرليغ، وحقق انتصارين وتلقى هزيمتين.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC