بفارق النقاط.. المستفيد الأكبر من تعادل مانشستر سيتي وآرسنال

سجل البرازيلي غابرييل مارتينيلي هدفًا في اللحظات الأخيرة، وأنقذ فريقه آرسنال من الخسارة أمام ضيفه مانشستر سيتي في قمة مثيرة أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

وفرض التعادل كلمته على مواجهة آرسنال ضد مانشستر سيتي بهدف لكل منهما بعدما تقدم النرويجي إيرلينغ هالاند لمصلحة السيتي في الدقيقة التاسعة، فيما تعادل مارتينيلي في الدقيقة 90+3.

تعادل مانشستر سيتي مع آرسنال منح ليفربول المتصدر هدية ثمينة وأصبح أكثر المستفيدين بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه إلى 5 نقاط كاملة.

ويتصدر ليفربول حامل اللقب بقيادة مديره الفني الهولندي أرني سلوت برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعد أن حقق 5 انتصارات متتالية في مستهل حملة الدفاع عن اللقب القاري.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادل مع مانشستر سيتي، فيما تلقى هزيمة واحدة أمام ليفربول.

ويحل توتنهام في المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الغانرز، ويحتل أيضاً بورنموث المركز الرابع بالرصيد نفسه.

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعدما حقق أول تعادل في البريميرليغ، وحقق انتصارين وتلقى هزيمتين.