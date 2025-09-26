مشهورة إسبانية تسرّب رسالة لامين يامال لها: "سأصطحبك إلى جزيرة خاصة"

أثار نجم برشلونة والمنتخب الإسباني الشاب، لامين يامال، جدلاً واسعًا بعد أن سرّبت صديقته السابقة، المؤثرة الإسبانية فاتي فازكيز، محادثات خاصة بينهما.

تأتي هذه التسريبات في وقت يشهد فيه يامال تألقًا لافتًا في مسيرته الكروية، فقد فاز المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا أخيرًا بجائزة كوبا للمرة الثانية على التوالي لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في العالم، ويُعد المستقبل الواعد لبرشلونة والمنتخب الإسباني.

كما أثار يامال جدلا كبيرًا بعد ارتباطه بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، إذ اتهمها كثيرون بأنها تستغل نجم برشلونة الشاب.

محادثة مثيرة

كشفت المحادثات المسربة عن دعوة من يامال، البالغ من العمر 17 عامًا آنذاك، لفازكيز (30 عامًا) للسفر معه إلى إيطاليا في رحلة سرية، وذلك خلال ظهورها على إحدى منصات "بودكاست".

في إحدى المحادثات، رد يامال على إحدى قصصها على إنستغرام قائلاً: "تعالي معي إلى إيطاليا".

وعندما طلبت فازكيز توضيحًا، كتب: "آنستي، تعالي معي إلى جزيرة في إيطاليا لمدة يومين، سأصطحبك بنفسي".

وسألته عما إذا كان بمفرده، فأجاب: "لأنني سأقول إنكِ معي".

واستغلت فازكيز هذا التسريب لانتقاد أسلوب حياة يامال، مشيرة إلى أنه "لم يُوجَّه بشكل جيد" وأنه غارق في أجواء الحفلات رغم صغر سنه.

وروت أنه في إحدى المرات أحضر "10 فتيات على متن قارب في إيبيزا"، وكان يتردد بانتظام على النوادي الليلية، مؤكدة أن هذا الروتين بات جزءًا من حياته خارج الملعب.