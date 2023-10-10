الاتحاد المغربي ينفي إغراء لامين يامال للعب لأسود الأطلس

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يامال رفض عرضًا ماليًا من قبل للعب للمغرب.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية أن ما ورد في هذا المقال عار عن الصحة ولا يستند لأي دليل، خاصة أنها احترمت اختيارات اللاعب لامين يامال كباقي اللاعبين من أصول مغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى".

وتغيرت قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، العام 2020، وأصبح باستطاعة اللاعب تغيير جنسيته الرياضية طالما لم يشارك مع المنتخب الذي لا يود الاستمرار معه لأكثر من 3 مباريات أو لم يشارك معه في بطولة رسمية مثل كأس العالم أو البطولات القارية.