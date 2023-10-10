الاتحاد المغربي ينفي إغراء لامين يامال للعب لأسود الأطلس
أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، احترامه لقرار لامين يامال باللعب لإسبانيا ونفى إغراء لاعب برشلونة بالمال لتمثيل المنتخب الذي تأهل للمربع الذهبي لكأس العالم 2022.
واختار يامال، الذي أصبح أصغر لاعب يسجل أهدافًا في الدوري الإسباني، تمثيل إسبانيا، وخاض أولى مبارياته الدولية أمام جورجيا في سبتمبر/ أيلول.
وذكرت صحيفة "أس"، في وقت سابق اليوم، أن المغرب لا يزال يحاول إقناع يامال باللعب له على الرغم من تمثيله إسبانيا.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يامال رفض عرضًا ماليًا من قبل للعب للمغرب.
وقال الاتحاد المغربي في بيان: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية أن ما ورد في هذا المقال عار عن الصحة ولا يستند لأي دليل، خاصة أنها احترمت اختيارات اللاعب لامين يامال كباقي اللاعبين من أصول مغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى".
وتغيرت قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، العام 2020، وأصبح باستطاعة اللاعب تغيير جنسيته الرياضية طالما لم يشارك مع المنتخب الذي لا يود الاستمرار معه لأكثر من 3 مباريات أو لم يشارك معه في بطولة رسمية مثل كأس العالم أو البطولات القارية.
وشارك يامال، الذي لم يكمل 17 عامًا، في مباراتين مع إسبانيا وأبعدته الإصابة عن الوجود في التشكيلة التي تستعد لمواجهة إسكتلندا والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 الشهر الحالي.
وتحول يامال، رغم صغر سنه، لعنصر أساس في برشلونة الموسم الحالي، وشارك في 11 مباراة بمختلف المسابقات.