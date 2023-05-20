الأهلي يكرر فوزه على الترجي ويصعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا
صعد النادي الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، بعد تكرار فوزه على الترجي التونسي، في مباراة الإياب بهدف نظيف.
وكان الأهلي قد فاز في ذهاب نصف النهائي 3-صفر على الترجي في ملعبه برادس، ليصعد بفوزه بمجموع المباراتين 4/0.
منح حسين الشحات فريقه الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 22 بعد ان تلقى تمريرة طولية من الجنوب أفريقي بيرسي تاو لينطلق الشحات ويضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس المرمى صدقي الدبشي لحظة خروجه لملاقاته.
وسيلتقي الأهلي في النهائي مع الفائز من فريقي الوداد المغربي وماميلودي صن داونز حيث سيلتقيان غدا السبت في مباراة الاياب بالدور قبل النهائي.
وكان الفريقان قد تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب التي اقيمت السبت الماضي في المغرب.
يذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق يوم الجمعة، عن زيادة الجوائز المالية التي يحصل عليها بطلا دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بشكل كبير.
وقال الاتحاد الإفريقي في بيان، إن الفائز بدوري الأبطال سيحصل على أربعة ملايين دولار بدلا من 2.5 مليون دولار في السابق.
وزادت الجائزة المالية لبطل كأس الكونفدرالية من مليون و250 ألف دولار إلى مليوني دولار.