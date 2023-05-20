الأهلي يكرر فوزه على الترجي ويصعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي قد فاز في ذهاب نصف النهائي 3-صفر على الترجي في ملعبه برادس، ليصعد بفوزه بمجموع المباراتين 4/0.

منح حسين الشحات فريقه الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 22 بعد ان تلقى تمريرة طولية من الجنوب أفريقي بيرسي تاو لينطلق الشحات ويضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس المرمى صدقي الدبشي لحظة خروجه لملاقاته.

وسيلتقي الأهلي في النهائي مع الفائز من فريقي الوداد المغربي وماميلودي صن داونز حيث سيلتقيان غدا السبت في مباراة الاياب بالدور قبل النهائي.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب التي اقيمت السبت الماضي في المغرب.