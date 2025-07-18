نادي دهوك يتوج بكأس العراق بعد نهائي صاخب ضد زاخو

توّج نادي دهوك بلقب كأس العراق لموسم 2024 ـ 2025 بعد فوزه اليوم الجمعة على نادي زاخو في الدور النهائي بركلات الترجيح (5 ـ 4) بعد نهاية المباراة بالتعادل دون أهداف.

والتقى نادي زاخو ومنافسه دهوك على ملعب الشعب في العاصمة بغداد من أجل التتويج بأول لقب لكليهما في مسابقة الكأس.

ورغم الفرص الكثيرة التي أتيحت للفريقين، فإن الشباك لم تهتز طيلة الوقت الأصلي من المباراة ليلجأ الطرفان إلى الشوطين الإضافيين التي لم تسفر بدورها عن تغيير في وجهة اللقب.

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ودارت المباراة النهائية في أجواء صاخبة ومصيرة وشهدت اشتباكات بين أعوان الشرطة ومشجعي نادي دهوك احتجاجا على أداء الحكم، كما عرفت مشاحنات حتى خلال تنفيذ الركلات الترجيحية بين لاعبي الفريقين الأساسيين والبدلاء وطاقمي تدريب الناديين.

وحسمت الركلات الترجيحية التي شهدت إثارة وتشويقا كبيرين تتويج دهوك بعد الفوز بنتيجة (5 ـ3).

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وأهدر محمد علي عبود ركلة الترجيح الرابعة لفريق زاخو بينما سجل 3 من زملائه الركلات التي تولوا تنفيذها.

وفي المقابل، سجل اللاعبون الخمسة لدهوك ركلات الترجيح التي كانت آخرها ركلة الإعماري الحاسمة التي منحت الفريق الأصفر لقبا تاريخيا غير مسبوق في الكأس.

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وبتتويجه باللقب، وضع نادي دهوك حدا لسيطرة طويلة دامت أكثر من 3 عقود لأندية العاصمة بغداد بلقب الكأس.

ويشار إلى أن نادي الشرطة هو الذي توج في يونيو الماضي، بلقب الدوري العراقي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025 وذلك للمرة الرابعة تواليا.