ليس ميرينو أو بيدري.. أكثر لاعب أبهر جماهير منتخب إسبانيا أمام تركيا

أثبت دين هويسن أنه أحد أبرز عناصر منتخب إسبانيا في مواجهة تركيا بتصفيات كأس العالم 2026، بعدما قدّم مباراة مثالية على الصعيد الدفاعي، ليظهر كصخرة حقيقية أمام هجوم المنافس.

المباراة انتهت بانتصار كبير لإسبانيا على تركيا بسداسية، في لقاء شهد تفوقًا كاملًا للماتادور من البداية حتى النهاية.

سجّل ميرينو ثلاثة أهداف “هاتريك”، وأضاف بيدري هدفين، فيما وقع فيران توريس على هدفًا، ليترجم الإسبان سيطرتهم الكاملة إلى نتيجة تاريخية.

أرقام استثنائية لـ مدافع ريال مدريد

وسط مهرجان الأهداف، كان هاوسن أحد أبرز نجوم اللقاء بفضل أرقامه المميزة، إذ لمس الكرة (95) مرة، وأتم (65) تمريرة صحيحة بدقة بلغت (87%)، كما أرسل (3) تمريرات طويلة ناجحة أسهمت في نقل اللعب من الدفاع للهجوم بسلاسة.

تفوق في الالتحامات

لم يكتفِ هويسن بالتمرير والسيطرة، بل تألق دفاعيًا بنسبة كاملة في كل تدخلاته، فقد نفذ افتكاكين ناجحين، وتفوق في 100% من الالتحامات الأرضية، إضافة إلى 100% من الكرات الهوائية، ليؤكد أنه الحصن المنيع للماتادور.

وبفضل هذا الصلابة الدفاعية، خرجت إسبانيا بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي في التصفيات، لتتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، وتؤكد أنها تملك مزيجًا مثاليًا بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية التي يقودها هويسن بثبات.