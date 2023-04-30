ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يهزم لاتسيو ويقرب نابولي من التتويج باللقب (فيديو)

وضاعف لاوتارو مارتينيز النتيجة بعدما سجل الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميلان في الدقيقة الـ90، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بإيفان بروفيديل حارس لاتسيو.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 57 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس، في المقابل ظل رصيد لاتسيو عند 61 نقطة من 32 مباراة في المركز الثاني.

وسيضمن نابولي التتويج باللقب، رسميًّا، في حال الفوز بأي نتيجة على ضيفه ساليرنيتانا في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وفي وقت لاحق أيضًا يلعب ساسولو مع إمبولي، وفيورنتينا مع سامبدوريا، وبولونيا مع يوفنتوس.