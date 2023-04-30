ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يهزم لاتسيو ويقرب نابولي من التتويج باللقب (فيديو)
قدَّم إنتر ميلان خدمة كبيرة لنابولي بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 على ضيفه لاتسيو اليوم الأحد في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.
وسجل فيليبي آندرسون هدفًا للاتسيو في الدقيقة الـ30 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من لويس ألبيرتو.
وتعادل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لإنتر ميلان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ78 بمساعدة روميلو لوكاكو.
ووقَّع روبن جوسينس على هدف التقدم لإنتر ميلان في الدقيقة الـ83، بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة متقنة من لوكاكو.
وضاعف لاوتارو مارتينيز النتيجة بعدما سجل الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميلان في الدقيقة الـ90، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بإيفان بروفيديل حارس لاتسيو.
ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 57 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس، في المقابل ظل رصيد لاتسيو عند 61 نقطة من 32 مباراة في المركز الثاني.
وسيضمن نابولي التتويج باللقب، رسميًّا، في حال الفوز بأي نتيجة على ضيفه ساليرنيتانا في وقت لاحق من اليوم الأحد.
وفي وقت لاحق أيضًا يلعب ساسولو مع إمبولي، وفيورنتينا مع سامبدوريا، وبولونيا مع يوفنتوس.