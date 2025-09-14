3 أسباب مهمة.. لماذا يفوز ليفربول في "الوقت القاتل"؟

كتب: نور الدين ميفراني

حقق ليفربول الفوز الرابع تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز وجاء على حساب بيرنلي 1-0 ليعزز صدارته للترتيب برصيد 12 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط على أرسنال وتوتنهام وبورنموث.

وتميزت مباريات ليفربول الأربعة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإثارة حيث لم يتمكن الفريق من خطف الفوز سوى في الدقائق الأخيرة.

وسجل ليفربول هدفي الفوز أمام بورنموث 4-2، في الدقيقة 88 عبر الإيطالي فيديريكو كييزا والدقيقة 90+4 عبر محمد صلاح، وأمام نيوكاسل 3-2 سجل النجم الشاب ريو نغوموها هدف الفوز في الدقيقة 90+10.

وأمام آرسنال سجل المجري دومنيك سوبوسلاي هدف فوز ليفربول في الدقيقة 83، وأمام بيرنلي سجل محمد صلاح هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة 90+5.

تسجيل ليفربول لأهدافه بشكل متأخر يرجع لعدة أسباب أبرزها:

جودة اللاعبين

يملك ليفربول لائحة لاعبين جيدة وأغلبهم يملك جودة عالية، كما أن أغلب البدلاء يملكون مستوى مميزا، وهو ما يعطي المدرب الهولندي أرني سلوت لاعبين بجودة عالية أساسيين وبدلاء.

وبالنظر للجودة التي يتوفر عليها الفريق فأغلب اللاعبين خصوصا المهاجمين قادرون على حسم المباراة في أي وقت.

ضغط الجمهور

يملك ليفربول جماهير كبيرة ومتحمسة وتشجع الفريق بقوة وتضغط على لاعبيها لتحقيق الفوز، كما أنها تنتقدهم بقوة في حال اللعب بشكل سيئ أو تراجع المستوى.

ضغط الجماهير يدفع لاعبي ليفربول لبذل جهد كبير وإضافي لتحقيق الفوز والقتال حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

أخطاء المنافسين

قاتل منافسو ليفربول هذا الموسم بقوة وصعبوا المهمة على المهاجمين ودافعوا بشكل جيد، وبعضهم عاد في المباراة بعد التأخر بهدفين كبورنموث ونيوكاسل، لكن الأخطاء القاتلة في الدقائق الأخيرة كبدتهم الهزيمة.

واستغل لاعبو ليفربول بشكل جيد أخطاء منافسيهم وحققوا الفوز في الأوقات القاتلة من المباريات.