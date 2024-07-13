كشف نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" عن وصول الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، للمعسكر الإعدادي المقام في إسبانيا، استعدادا للموسم الجديد لدوري روشن.

وكان النجم الفرنسي غاب طويلا عن الفريق، بعد إصابته التي أنهت موسمه مع "العميد"، بينما خاض فترة تأهيل بعيدا عن النادي.

وظهر بنزيما بقميص تدريبات الاتحاد حاملاً رقمه الشهير (9) ضمن المعسكر الذي يقيمه "العميد" في إسبانيا.

ووفقا للفيديو الذي نشره النادي السعودي، قام بنزيما بمصافحة زملائه بسعادة كبيرة، وبدأ أن لديه روحا جديدة للتألق مع "العميد" الموسم المقبل، الذي تسعى إدارته الجديدة لتنفيذ أول طلباته بالتعاقد مع مواطنه المدرب لوران بلان.

كما ظهر بنزيما في فيديو آخر وهو يخضع للكشف الطبي وعمل القياسات اللازمة قبل انخراطه في التدريبات.

وبات من المنتظر وصول لورلان بلان في الساعات القادمة إلى معسكر الاتحاد في إسبانيا لتوقيع العقود الرسمية وقيادة الفريق خلال فترة الاستعداد والتحضير للموسم الجديد.

وجاء اختيار لوران بلان بترشيح من بنزيما، الذي طلب من إدارة الاتحاد ضرورة التعاقد مع مدرب فرنسي لقيادة الفريق.

وكان الاتحاد على أعتاب التوقيع مع ستيفانو بيولي، مدرب فريق ميلان الإيطالي السابق، بعدما وافق على شروط العقد والشروط الشخصية إلا أن المفاوضات توقفت في المرحلة النهائية من الصفقة بسبب اعتراض بنزيما.

وخاض كريم بنزيما، 29 مباراة مع فريق الاتحاد في الموسم الماضي وسجل 13 هدفاً، وصنع 8 أهداف.

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ويقام الجزء الأول من تحضيرات الاتحاد، في مدينة أليكانتي الإسبانية، خلال الفترة من 12 وحتى 26 من شهر يوليو الجاري.

أما الجزء الثاني، فسيقام في البرتغال خلال الفترة من 27 من شهر يوليو، وحتى 3 أغسطس المقبل.