كريستيانو رونالدو يدفع مشجعا بقوة قبل تدريبات منتخب البرتغال (فيديو)

أثار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، جدلا واسعا بعد لقطة متداولة له مع أحد المشجعين، خلال تواجده مع منتخب البرتغال، في فترة التوقف الدولي الحالي.

ويحل منتخب البرتغال بقيادة رونالدو ضيفًا على أرمينيا، مساء السبت، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لكريستيانو رونالدو، وهو يُغادر فندق إقامة المنتخب البرتغالي في أرمينيا، متوجهًا لأداء التدريبات الجماعية مع باقي زملائه.

ويظهر في المقطع تدافع العديد من الجماهير وسط انعدام الأمن حول بعثة المنتخب البرتغالي، ليندفع أحد المشجعين تجاه رونالدو، لالتقاط صور "سيلفي" معه.

وبمجرد أن رفع المشجع هاتفه ووقف بجانب "الدون"، أبدى رونالدو انزعاجا شديدا لحالة الفوضى حوله، وقام بدفع المشجع بعيدا، قبل أن يتدخل أعضاء بعثة المنتخب البرتغالي لإبعاد المشجعين عن قائد النصر.

ويستعد رونالدو لخوض مباراته الدولية رقم 222، مع منتخب البرتغال، حيث سجل، حتى الآن، 138 هدفًا؛ مع صناعة 45 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

وتوّج الأسطورة البرتغالية بـ3 ألقاب رسمية مع منتخب بلاده، هي: كأس أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية "مرتين"، 2019 و2025.