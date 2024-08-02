تسبب منير نصراوي، والد النجم الجديد للكرة الإسبانية ونادي برشلونة، في ورطة لإبنه بعد أن شارك صورة لنجله مع كريستيانو جونيور، نجل أسطورة منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو وذلك خلال إجازة يامال الصيفية.

وصنع لامين يامال في ظرف أسابيع معدودة شهر فاقت الأقاصي وذلك عندما تألق بشكل لافت في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 عندما أصبح أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يشارك في مباراة ويسجل هدفا ويبلغ النهائي ثم يحقق اللقب القاري، وكلها إنجازات شخصية تفرد بها، بجانب المساهمة الفعالة في تتويج إسبانيا بطلة للقارة العجوز للمرة الرابعة في تاريخها.

ونشر منير نصراوي، والد لامين يامال، صورة لنجله مع كريستيانو جونيور، نجل قائد النصر عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، مدونًا عليها عبارة "العائلة المالكة"، في إشارة واضحة إلى لامين يامال ورونالدو جونيور.

وأثارت الصورة تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي ونالت إعجاب الكثير من المتابعين، لكنها شكّلت بحسب آخرين بداية ليامال مع جماهير برشلونة وردود أفعال كثيرة إزاء كريستيانو جونيور مع جماهير ريال مدريد، النادي الذي عرف معه والده الأسطورة رونالدو أوج الشهرة والنجاح والألقاب الجماعية والإنجازات الفردية.

ومن المعروف أن برشلونة هو الغريم الأزلي للريال والمنافس الأول له في الألقاب المحلية والأوروبية، وهو ما سيصنع من الصورة التي شاركها والد لامين يامال "أزمة افتراضية" على منصات التواصل، وورطة لإبنه مع جماهير برشلونة، ولكريستيانو جونيور مع مشجعي الفريق الملكي.

ونال منير نصراوي والد النجم لامين يامال شهرة فاقت الأقاصي عندما ظهر باستمرار في تتويج منتخب إسبانيا بلقب أمم أوروبا 2024، المسابقة التي شهدت تألقا لافتا لنجم برشلونة.