سرّ سقوط صفقة انتقال أسامة الشريمي للإفريقي التونسي

فشلت صفقة انتقال النجم الواعد للكرة الليبية أسامة الشريمي إلى النادي الإفريقي التونسي بعد خلافات حادة في بعض بنود العقد الذي كان الفريق يستعد لتقديمه للاعب للانضمام رسميا للدوري التونسي.

ووفقا لمصادر قريبة من الإفريقي، تراجع أسامة الشريمي عن اتفاقه السابق مع الفريق بعد تمسك مسؤولي الأخير بترفيع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد والبالغ 400 ألف دولار، وهو ما عارضه اللاعب ووكيله بشدة.

وقالت المصادر ذاتها إن الشريمي غادر تونس عائدا إلى ليبيا بعد فشل آخر جولة من المفاوضات مع مسؤول الإفريقي مهدي ميلاد، ورئيس اللجنة الرقابية والمالية محمد الشافعي.

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وطالب أسامة الشريمي (24 عاما) بتخفيض قيمة الشرط الجزائي إلى نصف ما اقترحه النادي الإفريقي أي في حدود 200 ألف دولار، ولكن أحد مسؤولي النادي رفض ذلك وتمسك بمبلغ 400 ألف دولار لتتوقف المفاوضات بشكل شبه نهائي قبل مغادرة لاعب الوسط الهجومي تونس.

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وأثار سقوط الصفقة، مبدئيا، تفاعلات جماهير النادي الإفريقي على منصات التواصل إذ توجهت الاتهامات نحو مهدي ميلاد، نائب الرئيس، والمشرف على الفريق الأول، بعدما اعتبر الكثيرون أنه وراء التمسك بالشرط الجزائي المرتفع والبالغ 400 ألف دولار.

من جهته، تمسك اللاعب الليبي الشاب بالتوقيع على عقد لمدة موسمين مع التنصيص على كون الشرط الجزائي دون 200 ألف دولار وهو ما سيسهل إمكانية انتقاله إلى ناد آخر حتى قبل نهاية عقده مع الإفريقي.

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ولم تستبعد بعض المصادر القريبة من النادي الإفريقي، في حديث لـ"إرم نيوز" أن يجلس الطرفان من جديد في الأسبوع المقبل من أجل التوصل لاتفاق قد ينتهي بإيجاد صيغة لتحديد قيمة البند التسريحي بشكل يرضي الإفريقي واللاعب على حد السواء.

وينتظر أن يعلن الإفريقي بداية الأسبوع المقبل عن مدربه الجديد، فوزي البنزرتي قبل أن يستأنف مساعيه لضم لاعبين جدد للفريق قبل بداية موسم 2025 ـ 2026.

وتعاقد الإفريقي مع 5 لاعبين محليين وهم مهيب الشامخ (حارس مرمى) حسام حسن رمضان وحسام بن علي (مدافعان) وشرف الدين العوني (لاعب وسط) وفراس شواط (مهاجم).