ينتظر فريقا الأهلي والزمالك خوض مواجهتين قويتين ضد كل من سموحة وزد، على الترتيب، مساء اليوم الخميس، في الدوري المصري الممتاز.

وتتجه الأنظار بشكل كبير لمواجهة الأهلي أمام منافسه سموحة، التي ستقام على أرضية ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة المحلية.

الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات كبيرة بعد سلسلة طويلة من الانتصارات وصلت إلى 19 فوزًا متتاليًا في مسابقة الدوري آخرها الفوز على المقاولون العرب برباعية.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 78 نقطة، من 30 مباراة، محققًا 25 فوزًا و3 تعادلات وخسارتين.

بينما سموحة في المركز السادس برصيد 48 نقطة من 31 مباراة حيث فاز في 13 مواجهة، وتعادل 9 مرات، وتلقى 9 هزائم.

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ويبحث الفريق الأحمر عن تحقيق الفوز، من أجل الاقتراب من التتويج بالدوري، خاصة وأنه يحتاج إلى نقطة وحيدة لحسم لقب الدوري رسميًّا.

وكان الأهلي تعادل سلبيًّا مع سموحة في لقاء الدور الأول يوم الـ28 من نوفمبر الماضي.

وتنطلق المواجهة بين الأهلي وسموحة، اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

على الجانب الآخر، يلاقي الزمالك نظيره زد على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الـ23.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة حصدها من 31 مباراة، إذ حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 7 فيما خسر ثماني مواجهات.

ويقبع فريق زد في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، حصدها من 30 مباراة فاز في 12، وتعادل في 11، وخسر 7 لقاءات.

وتنطلق مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر والسعودية.

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جدول ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي - 78 نقطة - 30 مباراة.

2- بيراميدز - 73 نقطة - 32 مباراة.

3- المصري - 52 نقطة - 32 مباراة.

4- الزمالك - 52 نقطة - 31 مباراة.

5- مودرن سبورت - 50 نقطة - 32 مباراة.

6- سموحة - 48 نقطة - 31 مباراة.

7- زد- 47 نقطة - 30 مباراة.

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة - 32 مباراة.

9- إنبي - 43 نقطة - 32 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة - 32 مباراة.

11- طلائع الجيش - 39 نقطة - 32 مباراة.

12- البنك الأهلي - 34 نقطة - 32 مباراة.

13- الجونة - 33 نقطة - 32 مباراة.

14- الإسماعيلي - 32 نقطة - 32 مباراة.

15- فاركو - 31 نقطة - 32 مباراة.

16- بلدية المحلة - 27 نقطة - 32 مباراة.

17- المقاولون العرب - 25 نقطة - 32 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 32 مباراة.