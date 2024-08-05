أثار النجم البرازيلي الواعد إندريك فيليبي مرة أخرى الجدل في أوساط ريال مدريد وذلك بعدما لفت الأنظار خلال الأيام الأولى لانضمامه إلى ريال مدريد، بعقد غريب بينه وبين صديقته غابريلي ميراندا.

وبعد بعض العروض خلال التدريبات، ظهر النجم البرازيلي القادم من نادي بالميراس إلى الفريق الملكي في مباراة الكلاسيكو الودي الذي جمع الريال بغريمه التقليدي برشلونة والذي انتهى بفوز الأخير (2 ـ 1) بعد أن كان شارك في 45 دقيقة من مباراة فريقه الإعدادية الأولى أمام ميلان الإيطالي.

وخلال مباراة الريال والميلان، أثار إندريك (18 عاما) ردود أفعال ساخرة من قبل المتابعين على منصات التواصل بعد تصرف غريب بإخراج الماء بقوة من فمه في مشهد اعتبره الكثيرون تظاهرا بالقوة ولكنه لا يعكس في الحقيقة سوى سلوك غريب من اللاعب الشاب.

وتم تداول مقعط الفيديو بشكل كبيرعبر منصات التواصل الاجتماعي فيما علق الكثيرون بسخرية بأن إندريك يعتقد نفسه المصارع المعتزل "تريبل إتش".

وسخر الكثيرون من سلوك إندريك معتبرين أنه حتى وإن كانت تلك الحركة عفوية فإن اللاعب الشاب أظهر كثيرا من الاستعراض فيما غاب بشكل واضح خلال المباراة تماما مثل أدائه المتواضع في الكلاسيكو أمام برشلونة.

يشار إلى أن إندريك (18 عاما) انتقل إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من بالميراس البرازيلي في صفقة تخطت قيمتها 47 مليون يورو.