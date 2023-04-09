ترتيب الدوري الفرنسي.. ميسي وراموس يقودان باريس سان جيرمان للفوز على نيس

سجل كل من ليونيل ميسي وسيرجيو راموس هدفا لكل منهما ليفوز باريس سان جيرمان 2/0 على نيس، اليوم السبت، في الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي.

وتقدم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان في الدقيقة 26 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وعزز سيرجيو راموس تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الثاني في الدقيقة 76 من ضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها ميسي.