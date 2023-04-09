ترتيب الدوري الفرنسي.. ميسي وراموس يقودان باريس سان جيرمان للفوز على نيس
باريس سان جيرمان حقق الفوز الـ22 مقابل التعادل 3 مرات وخسر الفريق 5 مرات في 30 مباراة بالدوري الفرنسي
سجل كل من ليونيل ميسي وسيرجيو راموس هدفا لكل منهما ليفوز باريس سان جيرمان 2/0 على نيس، اليوم السبت، في الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي.
وتقدم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان في الدقيقة 26 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وعزز سيرجيو راموس تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الثاني في الدقيقة 76 من ضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها ميسي.
وحقق باريس سان جيرمان الفوز الـ22 مقابل التعادل 3 مرات وخسر الفريق 5 مرات في 30 مباراة في الدوري الفرنسي.
ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 69 نقطة من 30 مباراة في الصدارة ويتقدم بـ6 نقاط على لانس الثاني، في حين يحتل مارسيليا المركز الثالث ويملك 60 نقطة من 29 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع لانس وأنجيه ولوريان في الجولات الثلاث المقبلة.