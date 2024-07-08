رسميا.. ميونغ بو مدربا جديدا لمنتخب كوريا الجنوبية

‭‭ ‬‬قال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه عين وللمرة الثانية هونغ ميونغ-بو مدربا للمنتخب الأول للبلاد للعبة الشعبية، لينهي بذلك انتظارا استمر خمسة أشهر منذ إقالة المدرب السابق الألماني يورغن كلينسمان في فبراير شباط الماضي.

وقبل الاعتزال والتحول لمجال التدريب لعب هونغ 136 مباراة دولية لمنتخب كوريا الجنوبية وقاد الفريق لقبل نهائي كأس العالم 2002 في بلاده.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن هونج ارتبط مع الاتحاد بعقد يستمر حتى بطولة آسيا 2027.

وسبق لهونغ (55 عاما) قيادة الجهاز الفني لكوريا الجنوبية في 19مباراة في الفترة من 2013 إلى 2014، قبل رحيله بعد خروج الفريق من دور المجموعات في كأس العالم 2014 في البرازيل.

ويعود هونج لتدريب منتخب بلاده، بعد أن قاد فريق أولسان للفوز بلقب الدوري الكوري الأول مرتين متتاليتين في الموسمين الأخيرين.

والمهمة الأولى لهونغ ميونغ بو هي قيادة المنتخب لنهائيات كأس العالم للمرة 11 على التوالي، بعد تأهل الفريق للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 2026.

ويتولى ميونغ بو تدريب كوريا الجنوبية خلفا لكلينسمان الذي ترك الفريق بعد هزيمته غير المتوقعة أمام الأردن في نصف نهائي كأس آسيا الأخيرة في قطر.

وتولى هوانغ سون هونغ وكيم دو هون تدريب المنتخب الكوري بصورة مؤقتة، بينما كان الاتحاد يبحث عن مدرب دائم.